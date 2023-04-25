Rusya'dan, ChatGPT'ye rakip yapay zeka platformu

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip GigaChat adlı bir platform başlattığını duyurdu.

Rusya'dan, ChatGPT'ye rakip yapay zeka platformu
Musk TruthGPT adındaki yapay zekayı açıkladı: ChatGPT'ye rakip olacak

Musk TruthGPT adındaki yapay zekayı açıkladı: ChatGPT'ye rakip olacak

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Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin yapay zeka alanındaki küresel rekabete katıldığı belirtildi.

GigaChat adlı bir yapay zeka sohbet robotunun çalışmaya başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, platformun başlangıçta sadece özel davetiye aracılığıyla kullanılabileceği kaydedildi.

Platformun sohbet edebildiği, kod yazabildiği ve resimler yaratabildiği bildirilen açıklamada, GigaChat'in uluslararası rakiplerinin aksine Rusça olarak daha "akıllıca" iletişim kurabildiği belirtildi.

Sberbank, bankacılık hizmetlerinin yanı sıra son yıllarda özellikle alanına yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor.

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