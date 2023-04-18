Musk TruthGPT adındaki yapay zekayı açıkladı: ChatGPT'ye rakip olacak

Elon Musk ilk sinyallerini aylar önce verdiği yapay zekasını resmileştirdi. Dünyanın en zengin ikinci insanı Fox News'te katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Musk, Microsoft ve Google'ın yapay zekalarına bir rakip getirmek için çalışacak. Microsoft ChatGPT'yi Google ise Bard adını verdiği yapay zekaları duyurmuştu. Platformdan ilk detaylara göre Musk, doğruluk arayan bir yapay zeka geliştirme hedefinde.

Musk TruthGPT adını vereceği yapay zekanın "Evrenin doğasını algılamaya çalışacağını ve maksimum doğruluk arayacağını" ifade etti.

Musk kendi üreteceği yapay zekanın evreni anlama merkezli olması nedeniyle ileride insanlığı yok etmeyeceğini öne sürdü.