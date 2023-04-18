Musk TruthGPT adındaki yapay zekayı açıkladı: ChatGPT'ye rakip olacak

Elon Musk ilk sinyallerini aylar önce verdiği yapay zekasını resmileştirdi. Dünyanın en zengin ikinci insanı Fox News'te katıldığı bir programda soruları yanıtladı.
Musk, Microsoft ve Google'ın yapay zekalarına bir rakip getirmek için çalışacak. Microsoft ChatGPT'yi Google ise Bard adını verdiği yapay zekaları duyurmuştu. Platformdan ilk detaylara göre Musk, doğruluk arayan bir yapay zeka geliştirme hedefinde.
Musk TruthGPT adını vereceği yapay zekanın "Evrenin doğasını algılamaya çalışacağını ve maksimum doğruluk arayacağını" ifade etti.
Musk kendi üreteceği yapay zekanın evreni anlama merkezli olması nedeniyle ileride insanlığı yok etmeyeceğini öne sürdü.
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk geçtiğimiz günlerde X.AI adında bir yapay zeka şirketi kurmuştu. Musk 27 Şubat'ta yaptığı paylaşımda "Asıl ihtiyacımız olan TruthGPT" ifadelerini kullanmıştı.
"MEDENİYETİ YOK EDEBİLİR"
Elon Musk, yapay zekanın gelecekte insanlığı yok edebileceği endişesini taşıyor. Gelecekte çok güçlü olacaklarından korkulan yapay zekalar için, "Yanlış yönetilen uçak tasarımından ya da kötü araba üretiminden daha tehlikelidir. Potansiyeli var, bu olasılığı ne kadar küçük görsek de önemsiz değil" ifadelerini kullanıyor.
Musk 2015-2018 yılları arasında OpenAI şirketinin başkanlığını yürütüyordu. Musk açık kaynak hedefiyle kurulan OpenAI'ın amacından saptığını savunuyor.
OPENAI VE CHATGPT ETKİSİ
Kasım ayında piyasaya sürülen ChatGPT yüz milyonlarca kişinin ilgisini çekti. OpenAI'nın erken dönem yatırımcılarından Microsoft kendi arama motoru Bing'le entegrasyon sağladı. Bu entegrasyon nedeniyle Samsung'un bir sonraki telefon modellerinde arama motoru olarak Google yerine Microsoft'u tercih edeceği iddia edildi.
ChatGPT'nin yarattığı etki birçok yapay zeka programını hızlandırdı.