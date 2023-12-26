Sahte şarj kablolarına dikkat: iPhone şarj edilirken kablo alev aldı

Bir iPhone kullanıcısı cihazını orjinal olmayan bir aksesuar ile şarj ederken telefonunun ve elinin yandığını açıkladı. Telefonun aniden ısındığı ve sahte kablonun bir anda alev aldığı kaydedildi.

Sahte şarj kablolarına dikkat: iPhone şarj edilirken kablo alev aldı

Bir Reddit kullanıcısı iPhone 15 Pro Max cihazını orjinal olmayan aksesuarla şarj ettiği esnada kablonun yandığını ve şarj soketinin cihazın içinde kaldığını açıkladı.

kullanıcısı, sahte şarj cihazı kullanmanın ardından telefonunun ve elinin yandığını belirtti.

Kullanıcı, iPhone 15 Pro Max'i şarj ettiği sırada şarj aletinin yanarak ciddi yanıklara neden olduğunu Reddit platformunda paylaştı.

Ayrıca telefonunun aşırı ısınması sonucu ciddi yanıklar aldığını belirtirken, sahte şarj aletlerinin risklerini ortaya koydu.

Sahte şarj kablolarına dikkat: iPhone şarj edilirken kablo alev aldı - 1

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