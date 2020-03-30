Salgın ile popüler hale gelen Zoom’dan geri adım

Dünya genelinde 30 binin üzerinde hayata mal olan corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da değiştirdi.



Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda.



İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.



O uygulamalardan birisi olan Zoom son haftalarda 20 milyon defa akıllı cihazlara indirilerek TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama olmuştu.



Ancak bu popülarite ile birlikte uygulamanın mercek altına alınması ile Zoom’un kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyen bir ajandası olduğu da ortaya çıkmıştı.



Zoom’un iOS uygulamasın, kullanıcının sosyal medya platformunda bir hesabı olmasa bile, analitik verileri Facebook ile gizlice paylaştığının ortaya çıkmasının ardından henüz birkaç gün geçtikten sonra şirket geri adım attı.



The Verge’de yer alan habere göre, Zoom uygulaması, bu tepkilerin üzerine iOS versiyonunu güncelledi. Aynı habere göre, güncelleme sonrası Facebook ile veri paylaşımını durduruldu.

