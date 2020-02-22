Samsung  Corona virüs nedeniyle bir fabrikasını kapatıyor

Corona virüs, teknoloji şirketi Samsung'u da harekete geçirdi.



Samsung, bugün yaptığı açıklamada Güney Kore’nin Gumi şehrinde yer alan mobil cihaz ürettiği fabrikasında Corona virüsü vakasının ortaya çıktığını doğruladı.

Aynı açıklamada şirketin söz konusu fabrikayı kapatma kararı aldığı bilgisine yer verildi.

Samsung fabrikanın ne kadar süreyle kapalı kalacağına dair henüz bir açıklamada bulunmuş değil.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Enfeksiyon kapan çalışanla temas kuran tüm iş arkadaşları karantinaya alındı ve enfeksiyon kapıp kapmadıklarını test etmek için gerekli adımlar atılıyor."

Geçtiğimiz günlerde Apple ve Tesla'nın Çin'deki fabrikaları salgın nedeniyle geçici süre ile kapatılmış, ilerleyen haftalarda bu tesisler yeniden üretime geçmişti.