Samsung Electronics Türkiye, bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye için çalışan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile bu geçişe hız kazandırmak ve katkıda bulunmak için önemli bir işbirliğinde bulundu. Yapılan anlaşma ile ilgili olarak düzenlenen toplantıya Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı katıldı.



Türkiye Bilişim Vakfı ile yapılan anlaşmaya yönelik düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim “Samsung Electronics olarak dünyaya kattığımız yenilikler ve değerler kadar içinde bulunduğumuz topluma katkı sağlamanın öneminin farkındayız. Bu doğrultuda oluşturduğumuz projelerle hem bugüne hem geleceğe önemli katkılar sağladığımızı düşünüyorum. Kurulduğu günden bu yana alanında Türkiye’yi ileri götürmeyi hedefleyen bir vakıf ile işbirliği içinde bulunmaktan ve gelecek projelerine de katkıda bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum” dedi.



Samsung gibi önemli bir firma ile yapılan anlaşmanın kendilerine büyük katkısı olacağını belirten Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise “TBV; 1995 yılından bu yana ortaya koyduğu projelerle Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor ve sürdürmeye de devam edecek. Bu noktada dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Samsung’un desteğini arkamıza almaktan dolayı hem kendim hem TBV adına çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim” dedi.



Türkiye Bilişim Vakfı’yla işbirliği yaparak bilinçli bir toplum oluşturulması yolunda daha geniş kitlelere ulaşmak isteyen Samsung’un bu alanda birçok sosyal sorumluluk projesi de bulunuyor.Geçtiğimiz yıl başlatılan ve toplum tarafından büyük ilgi gören “Siber Zorba Olma!” da bu projelerden bir tanesi. Yaşadığımız dijital çağın en büyük sorunlarından biri olan, özellikle çocukların ve gençlerin internet ortamında maruz kaldıkları siber şiddete karşı “Siber Zorba Olma!” diyen Samsung, önümüzdeki dönemde TBV ile bu konu özelinde de işbirliği yaparak, farkındalığı yüksek bir toplum oluşturma yolunda beraber hareket edecek.