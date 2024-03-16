Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı: "Çıtayı çok daha yükseklere taşıyacağız"

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruz İnsansız Hava Aracı (TİHA), IHA-122 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.



Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından "Türk Havacılığının Altın Çağı" paylaşımında bulundu.

Bayraktar, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bu akıllı mühimmatlar şimdi süpersonik füze aileleri inşallah Türk Havacılığı'nın altın çağını çok daha yukarıya taşıyacak. Sizlerle beraber yol yürüdüğüm için bir mühendis olarak, bu ülkenin mühendis evladı olarak, çok mutlu ve gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah çıtayı çok daha yükseklere hep birlikte taşıyacağız."

