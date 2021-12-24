Shiba Inu, Dogecoin ve HUH Token Yasal Mı?

Dogecoin tartışmasız en iyi bilinen meme paralarından biridir ve bir zamanlar dolandırıcılıkla itham edildi. Çoğu insan Dogecoin'in satın alınmaması gerektiğini savunuyordu. Dogecoin'in çıkışına Reddit'te kendilerine "shibes" diyen bir grup neden oldu. Grup, Reddit üzerinden komik yorumlar yapanlara o zamanlar değersiz olan Dogecoin ile birbirlerine bahşiş gönderiyordu.



Ryan Kennedy adlı bir dolandırıcı, diğer kripto para birimleriyle birlikte Dogecoin işlemlerini kolaylaştırmak için Alex Green takma adı altında bir değişim başlattı. Sonra iz bırakmadan Ryan Kennedy tüm parayla birlikte ortadan kayboldu. O andan itibaren herkes Dogecoin'i suçlamaya ve onu bir dolandırıcı kripto para birimi olarak markalamaya başladı.



Shiba Inu'nin başka bir örneği var. Shiba Inu'nun Wikipedia sayfası hala bunun bir "pompa ve boşaltma şeması" olduğunu iddia ediyor. Bu, kriptonun son birkaç aydaki yükselişiyle yarattığı milyonerlere rağmen birçok kişinin bunu bir aldatmaca olarak adlandırmasına neden oldu. Lansman sırasında, kripto para birimini satın almama uyarıları her yerdeydi. Şimdi Shiba Inu, kripto merdiveninin tepesinde Dogecoin ile rekabet ediyor.



HUH Token, bu furyaya katılan en yeni kripto para birimidir. HUH Token, kendi kendini "utimeme" olarak ilan etti. Yardımcı program sağlayarak kendisini standart bir meme belirtecinden farklı kılmak. Kripto para birimi, başkalarını kripto para birimine yönlendirmek için bir ödül olarak BNB üretebilir ve sahiplerine sürekli olarak daha fazla HUH Token sağlamak için statik yansımayı kullanır. HUH Token içeren daha fazla işlem, sahiplerine daha fazla ödül verilir.



HUH TOKEN'IN GELIŞTIRILMESINE YARDIMCI OLANALARA 50 BIN DOLAR ÖDÜL



HUH Token, kripto para birimine tam güven sağlamak için gerekli adımları atmış yeni bir projedir. HUH Token, kripto dünyasında çok saygın şirketlerden Certik, Shellboxes ve Solidity Finance'den üç ayrı denetime sahiptir. Çok çeşitli denetimlere ek olarak, HUH Token ayrıca bir hata ödülü de yayınladı. İlerlemeye devam ederken HUH Token'in geliştirilmesine yardımcı olanlara 50.000 dolarlık bir hata ödülü de teklif edildi.



HUH jetonu ayrıca 500.000 $ değerinde likidite sağladı ve onu iki yıl boyunca kilitledi, bu da yaratıcıların bu parayı alıp ortadan kaybolmasını imkansız hale getirdi. HUH Token'ın bütünlüklerini göstermek için kendi adımlarını görmezden gelse bile, jetonun nerede listelendiğinin incelenmesi alıcılara daha fazla güven vermelidir. HUH Token şu anda iki iyi kurulmuş ve güvenilir borsa olan PancakeSwap ve BitForex'te mevcuttur. Ayrıca, HUH Token ile ilgili analizler, CoinMarketCap, CoinGecko, Coinbase ve PooCoin dahil olmak üzere kripto ile ilgili en büyük web sitelerinden bazılarında bulunabilir.

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