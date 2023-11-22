Siber zorbalık nedir, örnekleri nelerdir? (Siber zorbalık çeşitleri)

Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarıdır.



Bir bireyin bir başkasını kasıtlı olarak rahatsız etmesi, kötü davranmak ya da dalga geçmek için dijital iletişim araçlarını, akıllı telefonları ya da diğer elektronik aygıtları kullanması ve bunu tekrar etmesidir.



SİBER ZORBALIK ÇEŞİTLERİ



İki çeşit siber zorbalık bulunmaktadır: Birincisi daha çok teknik yönünü içeren elektronik zorbalık (electronic bullying), diğeri ise psikolojik yönünü içeren elektronik iletişim (e-iletişim) zorbalığıdır (e-communication bullying).



Elektronik zorbalık kişilerin şifrelerini ele geçirmek, web sitelerini hacklemek, spam içeren mailler göndermek ya da bulaşıcı e-postalar göndermek gibi teknik olayları içerir.



Elektronik zorbalık, bireysel yapılabileceği gibi birçok kişi tarafından organize bir şekilde aynı anda da yapılabilir. DDoS denilen bu tür saldırıların hedefi sistemi kullanılamaz hale getirmektir. Bu tür saldırılar kişilerin sahip olduğu web sitelerine yapılabildiği gibi büyük kurum ya da devletlere ait yazılım ya da sitelere de yapılmaktadır.



Bu saldırılar donanım ve yazılımlara direkt olarak etkide bulunurken, dolaylı olarak kişilerin duygularına da etki etmektedir.

SİBER ZORBALIK ÖRNEKLERİ



- Sosyal medyada bir başkasının rahatsızlık verici görüntülerini yayınlamak



- Bir başkası hakkında yalan ya da uydurma haberler yaratmak ve bunları yaymak



- Bir başkasının özel ya da mahrem bilgilerini sızdırmak



- Tehdit mesajları yollamak, hakarete varan ifadeler kullanmak



- Anonim hesaplardan taciz etmek, rahatsızlık vermek



- Bir başkasının hesaplarını ele geçirmek bu hesaplardan uygunsuz yayınlar yapmak



- Bir kimseyi ısrarla takip etmek



- Bir kimsenin paylaşımlarına kasıtlı olarak sürekli olumsuz yorumlar yapmak