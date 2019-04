QardioArm akıllı tansiyon monitörü şimdi kullanıcılara aile üyelerinin durumunu uzaktan kontrol etme imkanı veriyor. iOS 12’de Siri Kestirmelerinin kullanıma sunulmasından bu yana, kestirmeleri destekleyen binlerce uygulamaya sürekli yenilerinin katılmasıyla birlikte sağlık ve fitness rutinlerini başlatmak ve sürdürmek daha da kolaylaşıyor.



Güçlü aygıt içi akıllı teknolojilerinden yararlanan Siri Kestirmeleri kullanıcıların tek dokunuşla veya Siri’ye sorarak favori uygulamalarına erişip kolayca kullanmalarına imkan vererek iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, AirPods ve CarPlay’de istedikleri işlemleri daha hızlı yapmalarını sağlıyor.



PERFORMANSINIZI TAKİP EDİN VE DAHA İYİ ANTRENMAN YAPIN



Yeni Siri Kestirmeleri gerçek zamanlı performans istatistikleri sağlıyor ve antrenman yapmayı kolaylaştırıyor. Bu sezon yamaçlara çıkan kayakçılar Snoww uygulamasında Siri Kestirmeleri’ni kullanıp yalnızca “Hey Siri, haydi kayalım!” diyerek kayak antrenmanı başlatabiliyor, ardından Apple Watch’larında bileklerini kaldırıp açtıkları Siri’ye “Hey Siri, nasıl kaydım?” diye sorarak hız, iniş yüksekliği ve kat ettikleri mesafe hakkında bilgi alabiliyor.



HomeCourt’un en yeni güncellemesinde, kullanıcılar Siri’den iPad veya iPhone’da bir top sürme antrenmanı başlatmasını isteyebiliyor. Ve Nike Run Club uygulamasıyla, koşucular Siri’yi kullanarak koşu başlatabiliyor, koşma alışkanlıklarına göre proaktif öneriler alabiliyor.



Snoww uygulaması şimdi Siri Kestirmeleri ile kullanılabiliyor. Böylece kayakçılar sadece “Hey Siri, haydi kayalım!” diyerek kayma antrenmanı başlatabiliyorlar.



Nike Run Club uygulamasını kullanan koşucular şimdi Siri Kestirmeleri’ni kullanarak koşu antrenmanı başlatabiliyor veya proaktif koşu önerileri alabiliyor.



YAŞAM BULGULARINIZI TAKİP EDİN



Üçüncü taraf sağlık aygıtları, evde veya hareket halindeyken verilerin daha kolay alınması ve kontrol edilmesi için uygulamalarına Siri Kestirmeleri’ni entegre ediyor. QardioArm akıllı tansiyon monitörü, şimdi kullanıcılara Siri’den aile üyelerinin durumunu uzaktan kontrol etmesini isteme imkanı sunuyor. Örneğin, yaşlı annesine veya babasına bakan bir kullanıcı “Hey Siri, annemin tansiyonu kaç?” diye sorarak gittiği her yerde bu bilgileri doğrudan iPhone ve Apple Watch’unda görebiliyor.



Dexcom Sürekli Glikoz İzleme Sistemi ile, diyabet hastaları sadece Siri’ye “Glikoz seviyem ne?” diye sorarak kanlarındaki glikoz seviyesini daha iyi izleyip yönetebiliyor.



Diyabet hastaları, Dexcom Sürekli Glikoz İzleme Sistemi ile Siri Kestirmeleri’ni kullanarak glikoz seviyelerini daha iyi izleyip yönetebiliyor.



SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR EDİNİN



İster beslenmenize dikkat edin ister uykunuzu yeterince almaya, kötü bir alışkanlığınızdan kurtulmaya veya ilaçlarınızı ve vitaminlerinizi almayı unutmamaya çalışın, Siri Kestirmeleri gittiğiniz her yerde durumunuzu herhangi bir Apple aygıtından takip etmenize yardımcı oluyor. Kullanıcılar Streaks, WaterMinder ve Yazio gibi uygulamalarla Siri’den sıvı alımı, egzersiz, diş temizliği, şeker ve kafein tüketimi gibi neredeyse her türlü aktiviteyi kaydetmesini isteyip günlük alışkanlıklarını takip edebiliyor ve bu alışkanlıkları ne kadar sürdürebileceklerini görebiliyor.



Apple Watch veya iPhone’daki AutoSleep uygulamasıyla uyku kalitesini izleyen Siri Kestirmeleri, sorulduğunda uyku süresi, uyku kalitesi, derin uyku, uyku hedefine ulaşma güncellemeleri, en son yatma zamanı ve benzeri konularda bilgi veriyor.



Siri Kestirmeleri, kullanıcıların Streaks uygulamasında Siri’den sıvı alımı ve egzersizden vitamin alımına ve köpek gezdirmeye kadar tüm aktivitelerini kaydetmesini isteyerek günlük alışkanlıklarını takip etmelerine yardımcı oluyor. Kullanıcılar, AutoSleep uygulamasında kestirmeleri kullanarak Siri’den uyku süresini ve kalitesini takip etmelerini isteyebiliyor.



KESTİRMELER UYGULAMASIYLA RUTİNLERİNİZİ KİŞİSELLEŞTİRİN



Kestirmeler uygulaması, Siri’yi kullanarak tüm fitness rutinlerini daha da kişiye özel hale getirmek isteyen kullanıcıların çeşitli uygulamalardaki eylemleri kapsayan, kendilerine özel çok adımlı kestirmeler oluşturarak güçlü otomasyonlar yaratmalarına olanak tanıyor. Örneğin, kullanıcılar Siri’ye “Spor salonuna gidiyorum” diyerek bir kestirme oluşturabiliyor. Salona vardıklarında, Nike Run Club gibi bir uygulamayla antrenman başlatabiliyor, bir antrenman çalma listesi açıp salondan ayrılana kadar Rahatsız Etme özelliğini etkinleştirebiliyorlar. Kestirmeler uygulaması kullanma kılavuzuna support.apple.com/guide/shortcuts adresinden ulaşabilirsiniz.



Siri, kullanıcıların aygıtlarını nasıl kullandığına bağlı olarak ihtiyaç olduğunda Kilit Ekranı veya Arama bölümünde kullanışlı kestirmeler öneriyor. Ayrıca, kullandıkları uygulamalarda “Siri’ye Ekle” düğmesini bularak veya Ayarlar > Siri ve Arama > Tüm Kestirmeler bölümüne giderek hangi uygulamalarda kestirmelerin sunulduğunu görebiliyor, bunları çalıştırmak için kişisel bir ifade belirleyebiliyorlar.



Kullanıcılar, çeşitli uygulamalar genelinde kişiye özel çok adımlı kestirmeler oluşturarak güçlü otomasyonlar yaratabiliyor.

VİDEO: PİLATES Mİ YOGA MI DAHA FAYDALI?