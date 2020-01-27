Snapchat CEO'sundan TikTok açıklaması: Instagram'ı tahtından indirebilir

Son dönemin popüler sosyal medya uygulaması TikTok rakip sosyal medya platformu CnapChat'in CEO'sunu da etkilemişe benziyor.



Entrepreneur'da yer alan habere göre, Snapchat CEO’su Evan Spiegel, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un, hayranı olduğunu Facebook’un sahibi olduğu açıkladı.



Almanya’da düzenlenen Digital Life Design Konferansı’nda konuşan Spiegel, TikTok'un Instagram gibi rakip platformları da geride bırakabileceği görüşünde.



Zira Spiegel, konu ile ilgili gelen bir soruya “Bence bu muhtemel çünkü yetenek temelli içerik, durum temelli içerikten daha ilgi çekici” yanıtını verdi.



TikTok geride bıraktığımız 2019'da 711 milyon kez telefonlara indirilen TikTok, WhatsApp'ın ardından en çok indirilen 2. uygulama olmuştu



Çin merkezli ByteDance firmasının uygulaması TikTok toplam gelirinin yüzde 71'ini 2019'da sağladı.