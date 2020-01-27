Snapchat CEO'sundan TikTok açıklaması: Instagram'ı tahtından indirebilir

Snapchat CEO'su Evan Spiegel, katıldığı bir konferansta TikTok’un hayranı olduğunu ve Çin merkezli uygulamanın Instagram’ı tahtından indirebileceğini söyledi.

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Son dönemin popüler sosyal medya uygulaması TikTok rakip sosyal medya platformu CnapChat'in  CEO'sunu da etkilemişe benziyor. 

Entrepreneur'da yer alan habere göre, Snapchat CEO’su Evan Spiegel, Çin merkezli sosyal medya platformu  TikTok’un, hayranı olduğunu Facebook’un sahibi olduğu açıkladı. 

Almanya’da düzenlenen Digital Life Design Konferansı’nda konuşan Spiegel, TikTok'un Instagram gibi rakip platformları da geride bırakabileceği görüşünde. 

Zira Spiegel, konu ile ilgili gelen bir soruya “Bence bu muhtemel çünkü yetenek temelli içerik, durum temelli içerikten daha ilgi çekici” yanıtını verdi. 

TikTok geride bıraktığımız 2019'da 711 milyon kez telefonlara indirilen TikTok, WhatsApp'ın ardından en çok indirilen 2. uygulama olmuştu 

Çin merkezli ByteDance firmasının uygulaması TikTok toplam gelirinin yüzde 71'ini 2019'da sağladı. 

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