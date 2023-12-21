SON DAKİKA HABERİ: Twitter'daki (X) erişim sıkıntısı giderildi

Twitter'a (X) erişimde sorun yaşandı. Kullanıcılar Sabah saatleri itibariyle Twitter'daki paylaşımları göremedi.

Downdetector raporlarına göre sorun küresel çapta görülen bu sorun bir yaklaşık bir saat sonra düzeldi.

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