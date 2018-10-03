Son dakika haberi!
Nobel Fizik Ödülü'nün bu yılki kazananları yapılan resmi duyuru ile belli oldu.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden yapılan açıklamaya göre, 2018 Nobel Kimya Ödülü'nü Franches Arnold, George Smith ve Gregory Winter kazandı.
Ödülün yarısı, bilim insanı Frances H. Arnold'a gitti. Diğer yarısı ise bilim insanları George P. Smith ve Sir Gregory P. Winter arasında paylaştırıldı. Ödül, üç bilim insanına insanlığın kimyasal sorunlarını çözmeye yarayan proteinler geliştirdikleri gerekçesiyle verildi.
Türk Profesör Aziz Sancar, aynı ödülü 2015 yılında kazanarak adını tarihe yazdırmıştı.