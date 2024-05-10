Microsoft Nijerya'daki Afrika geliştirme merkezini kapatıyor

Microsoft, Nijerya'da bulunan Afrika Geliştirme Merkezi'nin kapatılacağını açıkladı. Ayrıca ABD'li teknoloji devi Nijerya'daki faaliyetlerini sürdüreceğini de belirtti.

Microsoft Nijerya'daki Afrika geliştirme merkezini kapatıyor

, kıtanın en kalabalık ülkesi Nijerya'daki Afrika Geliştirme Merkezi'nin kapatılacağını ve bunun da iş kayıplarına yol açacağını söyledi.

Ticari başkent Lagos'ta bulunan merkez, Microsoft'un şirket için üst düzey mühendislik ve inovasyon çözümleri sunma çabasının bir parçası olarak 2022 yılında açılmıştı.

Bununla birlikte şirket, stratejik büyüme alanlarına öncelik vermeye ve yatırım yapmaya devam ederek Nijerya'da faaliyet göstermeye devam edeceğini söyledi.

Microsoft sözcüsü "Microsoft Nijerya'daki Afrika Geliştirme Merkezini kapatmaya karar verdi ve bunun sonucunda Nijerya'da bulunan bazı çalışanlarımız bundan etkilenecek. Organizasyonel ve işgücü ayarlamaları, işimizi yönetmenin gerekli ve düzenli bir parçasıdır." dedi.

KAÇ KİŞİNİN ETKİLENECEĞİ HENÜZ BELLİ OLMADI

Aralık 2022'de Microsoft Başkanı Brad Smith, başka yerlerde azalan nüfus artışının aksine Afrika'nın gelişen bir yetenek havuzunu temsil ettiğini söylemişti. Microsoft'un o dönemde Lagos'ta 200'den fazla, Kenya'nın Nairobi kentinde ise 500'den fazla mühendisi bulunuyordu.

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