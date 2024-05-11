Katil robota adım adım: İnsan elinden yüzde 50 daha büyük

İngiltere'de Shadow Robot Company isimli bir şirket, insan elinden yüzde 50 daha büyük olan üç parmaklı bir robotik el üretti. Yapay zekalı robotları yetiştirmede kullanılması beklenen bu el, Terminatör filmindeki yok edilemez katil robot teknolojisine benzetildi.

Katil robota adım adım: İnsan elinden yüzde 50 daha büyük

İngiltere merkezli Shadow Robot Company, üç parmaklı bir robotik el geliştirdi.

İNSAN ELİNDEN YÜZDE 50 DAHA BÜYÜK

İnsan elinden yüzde 50 daha büyük olan bu elin 4.5 kilogram ağırlığı bulunuyor.

Ayrıca Çekiçle vurulmaya veya pistonla sıkıştırılmaya karşı dayanıklı olduğu kaydedildi.

Sadece 500 milisaniyede açık durumdan kapalı duruma geçebilen bu elin yapay zekalı robotları yetiştirmede kullanılması düşünülüyor.

Dayanıklılığı, yapay zekaya dünyayla nasıl etkileşime geçeceğini öğretirken zarar görmemesini sağlayacağı da kaydedildi.

TERMİNATÖR FİLMİNDEKİ ROBOTA BENZETİLDİ

Robotik el, Terminatör filmindeki yok edilemez katil robot teknolojisine benzetildi.

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