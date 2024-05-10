Bahçe işleriyle uğraşmak uyku kalitesini artırıyor

Bahçe işleriyle uğraşan yetişkin bireylerin, uyku kalitesinin daha yüksek olduğu öne sürüldü.

Journal of Affective Disorders'da yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, bahçe işleriyle uğraşan bireylerin egzersiz yapmayanlara kıyasla çoklu uyku şikayetlerinden daha az muzdarip olduğunu ortaya koyuldu.

Uyku sağlığına olan ilgi, uykunun genel sağlık üzerindeki kritik rolü nedeniyle önemli ölçüde artmıştır.

Önceki araştırmalar yetersiz uykuyu kalp hastalıkları, nörodejeneratif bozukluklar ve hatta artan ölüm riski gibi bir dizi ciddi sağlık sorunuyla ilişkilendirmiştir.

Uyku ile ilgili sorunlarla mücadele etmek için etkili stratejilere duyulan ihtiyacı fark eden araştırmacılar, uyku düzenini iyileştirmek için potansiyel bir yardımcı olarak, daha önce düşük yaralanma riski ve sağlık üzerindeki faydalı etkileriyle dikkat çeken bahçeciliğe yöneldi.

BAHÇE İŞLERİ İLE UYKU ARASINDAKİ İLİŞKİ



Fudan Üniversitesi'nde dekan ve seçkin bir profesör olan çalışma yazarı Xiang Gao, "Amerikalılar için Fiziksel Aktivite Kılavuzuna göre, bahçe işleri kas güçlendirici ve çok bileşenli bir fiziksel aktivitedir ve en düşük yaralanma risklerinden birine sahiptir; bu da yaşlı yetişkinler için uygun ve tavsiye edilen bir durumdur. Bahçeyle uğraşmanın fiziksel ve psikolojik sağlık için faydaları iyi biliniyordu. Ancak, toplumda bahçe işleri ile uyku arasındaki ilişki ortaya çıkarılamamıştır. Bu nedenle, bu çalışma bahçe işlerinin uyku şikayetleri ile ilişkili olup olmadığını araştırmayı amaçlamıştır." diye konutşu.