Son sekiz yılın en kötüsü: Netflix hisseleri yüzde 11 düştü, 25 milyar dolar kaybetti

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, dünya çapında Covid kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte abone sayısında beklenen artışın sağlanamadığını açıkladı.



Ocak - Mart aylarını arasını kapsayan 2021’in ilk çeyreğinde 6,2 milyon yeni abonenin kayıt olması beklenen Netflix, beklentilerin altında kalarak bu sürede 3,98 milyon kişinin üye olduğunu bildirdi.



Şirketin hisseleri de bilgilerin açıklanmasının ardından yüzde 11 düşerek 489,28 dolara gerilerken, şirketin piyasa değeri 25 milyar dolar azaldı.



EN ÇOK ARTIŞ ASYA’DA OLDU



Platform, geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların evlerinde kalması sebebiyle 15,8 milyon yeni üye kazanırken, 2020’de en çok büyümenin 9,3 milyon üye ile Asya kıtasında gerçekleştiği bildirildi.



Netflix’ten yapılan açıklamada, abone sayısındaki düşüşün pandemi sebebiyle içerik üretilememesi sebebiyle gerçekleştiği belirtilirken Netflix CEO'su Reed Hastings, “Pandemi dinamikleri 2021'in ilk yarısında daha zayıf bir içerik listesine katkıda bulunuyor ve bu nedenle daha yavaş üyelik büyümesine olacağını öngörüyoruz" dedi.



YENİ PROGRAM EKSİKLİĞİ ETKİLİ OLDU



Şirket, yeni program eksikliğinin üye sayısındaki artış düşüşüne katkıda bulunmuş olabileceğini söylerken yeni programlar eklendikçe üye sayısındaki artışın süreceğini belirtti.



Şirket ayrıca, 2021’in ikinci çeyreğinde bünyesine yaklaşık 1 milyon abone eklemeyi beklediğini söyledi.



Netflix ayrıca pazara giren yeni yayın hizmetlerinden dolayı giderek artan bir rekabetle karşı karşıya. Çok daha yeni bir yayın hizmeti olan Disney +, Netflix'in 207.6 milyon abonesine kıyasla halihazırda 100 milyon aboneye ulaştı.



‘ŞU ANDA BİRAZ TİTRİYORUZ’



Abone sayısındaki büyümenin düşmesine rağmen Netflix 2020 yılı için 7,16 milyar dolar gelir bildirirken net gelir ise 1,71 milyar dolar oldu.



Netflix CEO'su Reed Hastings, 2020 kazançlarını açıkladığı yazısında "İpek kadar pürüzsüz büyüdüğümüz on yılı geçirdik" derken "Şu anda sadece biraz titriyoruz" ifadelerini kullandı.

