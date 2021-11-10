Sonsuzluk işareti nedir, nasıl yapılır? (Klavyede sonsuzluk işareti nasıl yapılır?)

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 08:10
Sonsuzluk işareti yapmak isteyen Windows kullanıcılarının ALT+236 kombinasyonunu yazması gerekiyor. ALT tuşu basılıyken, num-pad kısmından 236 yazararak sonsuzluk işaretini oluşturabilirsiniz.
Apple Macintosh kullanıcılarının ise Option ve 5 tuşlarına aynı anda basması gerekiyor.
Word dökümanlarınızda ise yine Windows'ta olduğu gibi ALT ve 236 kombinasyonuyla sonsuzluk işareti oluşturabilirsiniz.
∞ buradan da 'kopyala-yapıştır' fonksiyonunu kullanarak işareti direkt olarak kullanabilirsiniz.