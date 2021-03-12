Sony'den PS5 itirafı

Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Sony yeni nesil PlayStation 5'e dair rakamları paylaştı.



Sony'nin dokuzuncu konsolu olan PS5, resmi olarak 12 Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürüldü. Sony, 2020'deki kısa süre içerisinde 4.5 milyon adet cihaz satıldığını açıklamıştı.

Reuters'a konuşan Sony yetkililerinden önemli bir itiraf geldi. Sony yöneticileri parça tedariğinde büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Bu nedenle şirketin PS5'e yönelik talebi karşılamakta zorlandığı belirtildi.

Sony'nin mart sonuna kadar toplamda 7.8 milyon adet cihaz satacağı öngörülüyor. Microsoft Xbox rakamlarını paylaşmayı durdurduğu için iki konsol arasında karşılaştırma yapmak mümkün değil.