Sosyal medya platformlarına 24 saat kuralı

Fransa sosyal medya platformlarını yakından ilgilendiren yeni bir kanun çıkardı.



Business Insider’da yer alan habere göre Facebook Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformları yasaları ihlal eden içerikleri 24 saat içinde kaldırmak zorunda kalacak.



Aynı habere göre 24 saat içinde bu içerikleri silmeyen şirketlere para cezası uygulanacak. Yeni regülasyona uymayan şirketlere uygulanacak para cezası 1.25 milyar dolara kadar çıkabilecek.



Avrupa Birliği Komisyonu Kasım ayında Fransa’nın AB’nin tüm birlik üyesi ülkelerini kapsayacak kanunu yürürlüğe sokana kadar kararını askıya almasını talep etmişti.



Fransa AB’den gelen bu öneriyi gözardı ederek bu konuda ilk adımı attı. Söz konusu yasak nefret söylemi, terör propagandası gibi içerikleri kapsıyor.

