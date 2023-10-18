Sosyal medyada şikayetler arttı: "Facebook ve Instagram Filistin mesajlarını engelliyor"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, platform kurallarını ihlal etmediği halde Facebook ve Instagram'daki gönderilerinin kaldırıldığını söylüyor.



İki sosyal ağın sahibi olan Meta, bu gönderilerden bazılarının şirketin sistemlerinde kazara meydana gelen bir hata nedeniyle gizlendiğini söyledi.

PROTESTO ÇAĞRISI YAPAN HESAPLARI DA ENGELLİYOR

New York Times'ın haberine göre, Kullanıcılar, özellikle çoğu İsrail'in hava saldırılarında yerinden edilen, yaralanan veya öldürülen Filistinli sivillere yönelik destek mesajlarının platformlardan gizlendiğini söyledi.

Bazı insanlar, Facebook'un, hafta sonu San Francisco Körfez Bölgesi'nde planlanan oturma eylemleri de dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şehirlerde barışçıl protesto çağrısı yapan hesapları bastırdığını da bildirdi.



Yapay zeka mühendisi Aya Omar, düzenli olarak okuduğu Filistin medyası hesaplarını Meta ve Instagram'ın engellediği için göremediğini söyledi.

"GÖNDERİLERİ AKTİF OLARAK GİZLİYOR"



Bir düşünce kuruluşu olan Hampton Enstitüsü, Pazar günü, eski adıyla Twitter olarak bilinen X'teki bir gönderide, "Instagram ve Facebook, İsrail/Filistin'in gerçek tarihi hakkındaki gönderileri aktif olarak engelliyor, bazen bunu 'teknik zorluk' olarak gizliyor" dedi .

META TEKNİK ZORLUKLAR YAŞADIĞINI AÇIKLADI



Meta, çok sayıda sansürlenmemiş içerik raporuyla başa çıkmak için önlemler aldığı için bazı gönderilerin geçici olarak bastırılabileceği veya askıya alınabileceği konusunda uyardı. Şirket, bazı durumlarda geniş çapta görünür olması gereken gönderilerin engellenmesine neden olan teknik zorluklar yaşandığını söyledi.

"İÇERİĞİN KONUSUYLA HİÇBİR İLGİSİ YOK"



Meta sözcüsü Andy Stone, sosyal medya platformu X'teki bir gönderide şunları söyledi: "Reels ve Feed gönderilerini yeniden paylaşan tüm Hikayeleri etkileyen, kullanıcıların erişim problemine yol açan bir hata tespit ettik.

Bu hata dünya genelindeki hesapları eşit şekilde etkiledi ve içeriğin konusuyla hiçbir ilgisi yoktu. Biz de bunu mümkün olan en kısa sürede düzelttik."