Kapsülün fırlatılışı, Rusya Uzay Ajansı Roskosmos’un internet sitesinden canlı olarak yayınlandı.
Kozmonot Oleg Artemyev, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotları Drew Feustel ve Ricky Arnold’un içinde bulunduğu uzay aracı Soyuz MS-08 yerel saatle 23.44'de fırlatıldı.
Kapsülün Uzay İstasyonu'na 2 gün sonra ulaşması beklenirken, ekibin 161 gün sürecek uzay çalışmaları kapsamında bilimsel araştırmalar yapması bekleniyor.
Rusya, ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay kuruluşları tarafından modüllerin birleştirilmesiyle oluşturulan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, bilimsel araştırmalar yürütülüyor.
Soyuz MS-08 kapsülü uzaya fırlatıldı
Anadolu AjansıTeknoloji
Kazakistan’dan, Soyuz MS-08 kapsülü, Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı.
Kapsülün fırlatılışı, Rusya Uzay Ajansı Roskosmos’un internet sitesinden canlı olarak yayınlandı.