SpaceX, 22 adet Starlink uydusu fırlatmaya hazırlanıyor

SpaceX, 22 Starlink uydusunu hava şartlarının uygun olması durumunda 8 Şubat Çarşamba günü yörüngeye fırlatmayı planlıyor.

22 Starlink uzay aracını taşıyan bir Falcon 9 roketinin Çarşamba günü Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden en erken TSİ 04.00'da havalanması planlanıyor.

SpaceX, fırlatmayı X'teki hesabı üzerinden canlı yayınlayacak. Yayın, pencere açılmadan yaklaşık beş dakika önce başlayacak.

SpaceX başlangıçta fırlatmayı daha erken saatlerde planlamıştı ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle geri sayımın bitmesine saniyeler kala ertelenmişti.

KALKIŞTAN 8,5 DAKİKA SONRA PASİFİK OKYANUSUNA İNİŞ YAPACAK

Her şey plana uygun giderse, Falcon 9'un ilk aşaması kalkıştan yaklaşık 8,5 dakika sonra Pasifik Okyanusu'nda konuşlanacak olan insansız hava aracı gemisi Of Course I Still Love You'ya iniş yapmak üzere Dünya'ya geri dönecek.

SPACEX'İN YÖRÜNGEDE KAÇ STARLİNK UYDUSU BULUNUYOR?

Starlink uyduları Dünya yörüngesinde yaklaşık 5.400 operasyonel uzay aracından oluşmaktadır ve bu sayı artmaya devam etmektedir.

Şirket 2024 yılında 144 görev daha gerçekleştirmeyi hedefliyor.

STARLINK NEDİR?

Starlink, SpaceX'in Dünya yörüngesine fırlattığı ve dünyanın her yerindeki insanlara internet hizmeti sağlayan bir uydu ağı.