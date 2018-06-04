Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketiyle SES-12 telekomünikasyon uydusunu yörüngeye fırlattı.



Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan Falcon 9 roketinin taşıdığı 5,4 ton ağırlığındaki SES-12 uydusu, 32 dakika sonra roketten ayrılarak yörüngeye oturdu.



Airbus Savunma ve Uzay şirketi tarafından üretilen SES-12'nin, bu alandaki en büyük ve güçlü uydu olduğu belirtildi. Uydunun Asya Pasifik ve Ortadoğu bölgesi için hizmet vereceği kaydedildi.



Uydunun 22 yıl yörüngede kalacak kadar yakıta sahip olduğu ifade edildi. SpaceX, mayıs ayının sonunda da Falcon 9 roketiyle California'dan 5 haberleşme uydusu ve 2 ABD-Almanya bilimsel araştırma uydusu fırlatmıştı.