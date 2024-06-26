SpaceX’te Türksat 6A hareketliliği: Testleri bitiyor, fırlatılmayı bekliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın Amerika'nın Florida eyaletindeki SpaceX tesislerinde fırlatma gününü beklediğini kaydederek fırlatma öncesi testlerinin de tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi. Türksat 6A uydusunun entegrasyon ve testlerinin, 10 yıllık bir süreçte Türksat ve TUSAŞ iş birliğiyle ülkemize kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi’nde gerçekleştirildiğini anımsatan Uraloğlu, Türksat 6A’yı, Türksat'ın yanı sıra TÜBİTAK Uzay, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH'in katkılarıyla en yüksek yerlilik oranıyla ürettiklerinin de altını çizdi.



SPACEX FALCON 9 ROKETİYLE FIRLATILACAK

Türksat-6A Uydu Projesi'nin gereksinimler doğrultusunda ve proje takvimine göre süren faaliyetlerinin proje paydaşları ve ilgili kurumlarca yakından da takip edildiğini vurgulayan Uraloğlu, Türksat uydularının yedekliliğini sağlayacak ve mevcut kapasiteyi artıracak Türksat 6A’nın 6 Haziran’da SpaceX tesislerine ulaştığını kaydederek, “Nakliye işlemlerinin tamamlanması sonrasında başlatılan fırlatma aşaması testleri de tamamlanma aşamasına geldi. Mevcut proje takvimine göre Temmuz ayı ikinci haftasının başında Türksat 6A uydumuzu Space X firmasının Falcon 9 tip roketiyle uzaya göndermeyi planlanıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki; yüzde 80’in üzerinde bir yerlilik oranı ile ülkemizin en büyük Ar-Ge projesinde son aşamaya geldik ve her şey takvime uygun olarak ilerliyor” diye konuştu.



