Spotify, Apple'ın ödeme yöntemiyle yapılan üyelikleri durdurdu

Spotify, Apple'ın App Store'u aracılığıyla yapılan ödemeleri kabul etmeyi durduracağını duyurdu.



Premium hizmetine Apple'ın uygulama içi satın alma sistemi aracılığıyla abone olan kullanıcılara bu ödeme yöntemi artık desteklenmeyecek.



Değişikliklerin ardından bu şekilde ödeme yapan kullanıcılar Spotify'ın ücretsiz katmanına otomatik olarak geçirilecek.



Apple'ın uygulama içi satın alımlardan aldığı komisyon nedeniyle, Spotify kullanıcılarından, doğrudan Spotify üzerinden abone olmaya kıyasla aylık 3 dolar daha fazla ücret alınıyordu.



Spotify'ın bu değişiklikle Apple'ın ödeme sistemi yerine kredi kartı veya PayPal aracılığıyla ödeme yapmaları gerekecek. Spotify ayrıca, Android'de üçüncü taraf faturalandırma sistemlerine izin veren bir program olan Kullanıcı Seçimi Faturalandırması'nı (UCB) kullanmaya başlamıştı.



KLİPLERİ UYGULAMAYA EKLEMEYİ DÜŞÜNÜYOR



Bu değişiklikle birlikte Spotify, müzik videolarını uygulamasına eklemeyi düşündüğü aktarıldı.

Ayrıca, müzik videoları yeni içerik sunarak Spotify'ın gelirlerini artırabilir. Spotify premium HiFi ses seviyesini ve genişletilmiş sesli kitap erişimini sunacağı belirtildi. Ancak, detaylar henüz açıklanmadı.

