Spotify Wrapped 2024: Spotify yıllık özeti ne zaman çıkacak?

Spotify, 2024 yılı dinleme özeti için geri sayım sürüyor. Her yıl çıkan Spotify Wrapped ile "2024'te en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçıları 2024" ve pek çok kategoriye erişilecek.



Spotify Wrapped ile kullanıcılar son bir yıla dair dinleme verilerine erişecek. Kullanıcılar, bu yıl içinde en çok dinledikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarını öğenebilecek.



SPOTİFY WRAPPED 2024 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Spotify ekibi her yıl bu özelliği bildirimde bulunmaksızın farklı bir tarihte, genellikle önceki yıldan daha erken bir tarihte bırakıyor.



Her ne kadar bir çıkış tarihi duyurulmamış olsa da, Spotify Wrapped genellikle kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında yayınlanır.



Spotify, Wrapped paketlerini geçen yıl 29 Kasım'da, paketlerin 30 Kasım'da yayınlandığı bir önceki yıldan bir gün önce yayınladı.