Spotify Wrapped ne zaman açıklanacak? 2023 Spotify Wrappedları bekleniyor

Spotify, 2023 yılı dinleme özeti için geri sayım sürüyor. Her yıl çıkan Spotify Wrapped ile "2023'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçıları 2023" ve pek çok kategoriye erişilecek. İşte, 2023 Spotify özeti hakkında son durum...



Spotify Wrapped ile kullanıcılar son bir yıla dair dinleme verilerine erişecek. Kullanıcılar, bu yıl içinde en çok dinledikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarını öğenebilecek.



2023 SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN ÇIKACAK?



Spotify Wrapped özeti geçtiğimiz yıl 30 Kasım'da açıklanmıştı.



2023 özetinin de benzer tarihlerde yayınlanması bekleniyor.

