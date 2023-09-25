Spotify'dan yapay zekalı tercüme: Podcastler dublajlı olacak

Dünya çapında 100 milyondan fazla podcast dinleyicisine sahip olduğu bilinen Spotify, yapay zeka yardımıyla farklı dillerdeki podcastlerin aynı ses tonuyla dublajlamayı test ediyor.
OPENAI'NİN SES OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİNİ KULLANIYOR
Şirketten yapılan duyuruya göre Spotify tarafından geliştirilen bu özellik, OpenAI'nin yeni çıkan ses oluşturma teknolojisinden faydalanıyor.
Sesli çeviri özelliği sayesinde artık farklı dillerdeki podcastler yapay zeka sayesinde çevirilerek konuşan kişinin ses tonuyla tercih edilen dilde dinlenebilecek.
ŞİMDİLİK ÜÇ FARKLI DİLDE TEST EDİLDİ
Test aşaması podcast yayıncıları Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons ve Steven Bartlett'ın programlarında gerçekleşti.
Ses çeviri özelliği İspanyolca, Fransızca ve Almanca dillerinde test edildi ve başarılı bir sonuç alındı.
"SESLİ ÇEVİRİ, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ KULLANICILARA ERİŞMEYİ SAĞLAYACAK"
Kişiselleştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ziad Sultan, "Sesli Çeviri, içerik oluşturucunun kendi sesiyle eşleşerek dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilere yeni podcast yayıncılarını her zamankinden daha özgün bir şekilde keşfetme ve onlardan ilham alma gücü veriyor. Yapay zekaya yönelik düşünceli bir yaklaşımın, Spotify'ın insan yaratıcılığının potansiyelini ortaya çıkarma misyonunun önemli bir bileşeni olan dinleyiciler ve içerik oluşturucular arasında daha derin bağlantılar kurulmasına yardımcı olabileceğine inanıyoruz." dedi.
100 MİLYONDAN FAZLA PODCAST DİNLEYİCİSİNE SAHİP
Spotify, şu anda dünya çapında 100 milyondan fazla podcast dinleyicisine sahip olduğunu ve 170'den fazla pazarda 5 milyondan fazla podcast başlığının mevcut olduğunu açıkladı.
FARKLI DİLLERİ DE KAPSAYACAK
Müzik şirketi, daha fazla içerik oluşturucuyu bu özelliğe dahil etmek istediğini, farklı dilleri de kapsayan geliştirmelere devam edeceklerini belirtti.
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