Spotify'dan yapay zekalı tercüme: Podcastler dublajlı olacak

"SESLİ ÇEVİRİ, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ KULLANICILARA ERİŞMEYİ SAĞLAYACAK"



Kişiselleştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ziad Sultan, "Sesli Çeviri, içerik oluşturucunun kendi sesiyle eşleşerek dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilere yeni podcast yayıncılarını her zamankinden daha özgün bir şekilde keşfetme ve onlardan ilham alma gücü veriyor. Yapay zekaya yönelik düşünceli bir yaklaşımın, Spotify'ın insan yaratıcılığının potansiyelini ortaya çıkarma misyonunun önemli bir bileşeni olan dinleyiciler ve içerik oluşturucular arasında daha derin bağlantılar kurulmasına yardımcı olabileceğine inanıyoruz." dedi.



100 MİLYONDAN FAZLA PODCAST DİNLEYİCİSİNE SAHİP



Spotify, şu anda dünya çapında 100 milyondan fazla podcast dinleyicisine sahip olduğunu ve 170'den fazla pazarda 5 milyondan fazla podcast başlığının mevcut olduğunu açıkladı.



FARKLI DİLLERİ DE KAPSAYACAK



Müzik şirketi, daha fazla içerik oluşturucuyu bu özelliğe dahil etmek istediğini, farklı dilleri de kapsayan geliştirmelere devam edeceklerini belirtti.

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