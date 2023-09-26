Spotify Jam özelliği: Diğer kullanıcılar ile eş zamanlı müzik dinlenebilecek

Spotify, Jam olarak adlandırdığı özelliğiyle birlikte kullanıcıların aynı yerde olmasalar bile aynı şarkıları eş zamanlı dinleyebileceklerini duyurdu.

Spotify Jam özelliği, 32 Spotify kullanıcısının birlikte eş zamanlı şarkı dinleme oturumlarına katılmasına, paylaşılan çalma listesi kuyruğuna şarkı eklemesine ve grup üyelerinin müzik zevkleri arasındaki boşlukları dolduran öneriler almasına olanak tanıyor.

ÜCRETSİZ HESAPLAR DA KULLANABİLECEK



Bu özellik hem ücretsiz hem de Premium Spotify hesap sahipleri tarafından kullanılabilir, ancak yalnızca Spotify Premium aboneleri bir Jam oturumu başlatabilir ve başkalarını davet edebilir.

Jam katılımcıları, uzaktan dinlemek isterlerse müziği çalmak istedikleri cihazı seçebilecek ve belirli parçaları kimin eklediğini görebilecekler.

SPOTIFY JAM NASIL BAŞLATILIR?

Spotify Premium üyeleri, bir çalma listesi içindeki hoparlör simgesine veya üç noktalı menüye tıklayıp "Bir Jam Başlat" seçeneğini seçerek bu özelliği kullanabilir.