Spotify Jam özelliği: Diğer kullanıcılar ile eş zamanlı müzik dinlenebilecek

Spotify, yeni özelliği Jam ile birlikte kullanıcıların arkadaşlarıyla birlikte eş zamanlı olarak aynı şarkıları dinleyebilmesine olanak tanıyor. Öte yandan Premium üyeliği bulunmayan kullanıcıların da bu özellikten faydalanabileceği kaydedildi.

Spotify Jam özelliği: Diğer kullanıcılar ile eş zamanlı müzik dinlenebilecek

, Jam olarak adlandırdığı özelliğiyle birlikte kullanıcıların aynı yerde olmasalar bile aynı şarkıları eş zamanlı dinleyebileceklerini duyurdu.

Jam özelliği, 32 Spotify kullanıcısının birlikte eş zamanlı şarkı dinleme oturumlarına katılmasına, paylaşılan çalma listesi kuyruğuna şarkı eklemesine ve grup üyelerinin zevkleri arasındaki boşlukları dolduran öneriler almasına olanak tanıyor.

ÜCRETSİZ HESAPLAR DA KULLANABİLECEK

Bu özellik hem ücretsiz hem de Premium Spotify hesap sahipleri tarafından kullanılabilir, ancak yalnızca Spotify Premium aboneleri bir Jam oturumu başlatabilir ve başkalarını davet edebilir.

Jam katılımcıları, uzaktan dinlemek isterlerse müziği çalmak istedikleri cihazı seçebilecek ve belirli parçaları kimin eklediğini görebilecekler.

SPOTIFY JAM NASIL BAŞLATILIR?

Spotify Premium üyeleri, bir çalma listesi içindeki hoparlör simgesine veya üç noktalı menüye tıklayıp "Bir Jam Başlat" seçeneğini seçerek bu özelliği kullanabilir.

Spotify Jam özelliği: Diğer kullanıcılar ile eş zamanlı müzik dinlenebilecek - 1

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