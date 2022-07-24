Starlink uyduları Türkiye semalarında

Türkiye'nin farklı şehirlerinden net bir şekilde görülen Starlink Uyduları heyecan yarattı. Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin çeşitli noktalarından görüntülenen 'Starlink' uydularının dünya üzerinde internet ve haberleşme için başlatılan bir uydu takım yıldızı projesi olduğunu bildirdi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 24.07.2022 - 11:49

Starlink uyduları Türkiye semalarında

'a ait starlink uyduları akşam saatlerinde 'un farklı yerlerinden net bir şekilde görülebildi.

Starlink Uyduları sadece İstanbul'da değil Ankara, Bursa, Konya ve Adana gibi şehirlerden de takip edildi.

Sıralı parlak uyduları gören vatandaşlar bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Starlink, Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş ve onlarcası uzaya gönderilmişti.

TUA'DAN AÇIKLAMA

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Twitter hesabından, 23 Temmuz 2022 gecesi görüntülenen "Starlink" uydularına yönelik paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, uydu sistemlerinin bulundukları yörüngeye bağlı olarak dünya üzerinde belirli bir bölgeye ya da yörüngesi üzerinde bulunan ülkeleri kapsayacak şekilde fırlatıldıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Uydu takım yıldızları ise dünya üzerinde her noktaya kesintisiz kapsama sağlamak için tasarlanan birden fazla uydu olarak adlandırılır. 23 Temmuz 2022 gecesi Türkiye'nin çeşitli noktalarında görüntülenen Starlink uyduları da dünya üzerinde internet ve haberleşme için başlatılan bir uydu takım yıldızı projesidir."

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