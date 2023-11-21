Steam 2023 Sonbahar indirimi ne zaman başlayacak?

Popüler dijital video oyun dağıtım platformu olan Steam, geçtiğimiz ay yaptığı duyuruyla birlikte Türk Lirası desteğini sonlandıracağını ve Türkiye'deki oyuncuların artık dijital mağazadan dolar bazlı alışveriş yapabileceklerini açıkladı.

Bugün resmi olarak Steam artık Türk Lirası yerine oyunlarını dolar cinsinden satmaya başladı.

Bu gelişmelerin ardından bazı oyunlara neredeyse yüzde 400 zam geldi ve oyun fiyatları ciddi artışa uğradı.

Dolar bazlı satışların başlamasıyla birlikte Sonbahar indirimlerinin tarihi belli oldu.

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam, Sonbahar indirimleri 21 Kasım Salı günü TSİ 21.00'da başlayacak.

Ancak oyunseverler için ufak bir uyarı yapmakta fayda var MENA fiyatlarını henüz yerel olarak düzenlemediği için şu anda platform üzerinde oyunlar global dolar fiyatından satılıyor.

Yakın zamanda MENA-USD ödemelerinin de platform üzerinde düzenlemeyle birlikte yeni bir fiyatlandırma yapılması bekleniyor.