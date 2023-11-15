Steam Black Friday (Kara Cuma) 2023 indirimleri ne zaman?

Merakla beklenen Steam Black Friday indirimleri tarihi belli oldu.

Aksiyondan simülasyona yüzlerce farklı kategoriden yüzlerce oyun indirime girecek.Oyunseverler ise popüler video oyun platformu Steam üzerinden istek listelerini hazırladı ve indirim günlerini bekliyor.

BLACK FRIDAY TARİHİ BELLİ OLDU

Steam'de düzenlenecek olan Black Friday indirimlerinin 21 Kasım - 28 Kasım tarihleri ​​arasında yapılması bekleniyor.

Ancak henüz hangi oyunların indirime gireceğine dair bir bilgi bulunmasa da platform üzerinde popüler yüzlerce oyunun uygun fiyatlardan satışa sunulması bekleniyor.

STEAM TÜRK LİRASI DESTEĞİNİ ÇEKTİ



Steam, geçtiğimiz ay platform üzerinden Türk Lirası desteğini kaldıracağını açıkladı.

Dijital oyun dağıtım platformu 20 Kasım'dan itibaren uygulama üzerinde oyunları ve mevcut bakiyeleri dolara dönüştürecek.

İndirim günlerinin 21 Kasım'da başlayacağı düşünülürse oyuncular platform üzerinden alışverişlerini dolar kuruyla yapmak zorunda kalacaklar.