Steam ne zaman Türk Lirası'ndan dolara geçiş yapacak?

Popüler video oyun dağıtım platformu Steam, geçtiğimiz ay Türk Lirası desteğini Kasım ayında bırakarak oyunları dolar kuruyla satacağını açıkladı.

Şirket, yaptığı açıklamada son yıllarda yaşanan yüksek kur oynaklığını gerekçe göstererek platform üzerinde 20 Kasım itibarıyla TL yerine dolar ile alışveriş yapılabileceğini duyurdu.

Öte yandan Steam, kullanıcılarının mevcut bakiyelerini de US Bank'ın 20 Kasım yani bugün döviz kurunu baz alarak TL'den dolara dönüştürüleceğini açıkladı.

MEVCUT ABONELİKLERE NE OLACAK?

Steam, platform üzerinde Türk Lirası cinsinden devam eden bir aboneliği bulunan müşterilerin mevcut abonelik sürelerinin sona ermesinin ardından üyeliklerini dolar cinsinden yenilemeleri gerekecek.

STEAM NE ZAMAN TÜRK LİRASI'NDAN DOLARA GEÇİŞ YAPACAK?



Steam 20 Kasım Pazartesi günü TL cinsinden dolara geçiş yapacağını duyurmuştu.

Henüz platform üzerinde bir değişiklik görülmese de Steam'in bugün TL cinsinden satışları durdurması bekleniyor.