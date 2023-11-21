Steam resmen Türk Lirası desteğini sonlandırdı

Popüler video oyun dağıtım platformu Steam, geçtiğimiz ay yüksek kur oynaklığı sebebiyle Türk Lirası desteğini çekeceğini açıkladı.

20 Kasım Pazartesi günü platform üzerinden dolar cinsiyle satış yapacağını duyuran Steam, Türkiye'deki satışlarını resmen dolar bazında yapmaya başladı.

MENA-USD FİYATLARI DÜZENLENECEK Mİ?

MENA, yani "Middle East/North Africa", Steam Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgelerde geçerli olan fiyatlandırma ve ödeme sistemidir.

MENA-USD'ye geçiş yapan Steam Türkiye, oyun fiyatlandırmalarını tamamen geliştirici şirketlerin yapmasını istediği için şu anda oyunseverler mağazada ABD'deki fiyatlandırmalarla karşılaşıyor.

Bugün yan, 21 Kasım Salı günü başlayacak olan Sonbahar indirimleriyle birlikte oyun geliştirici şirketlerin de yerel fiyatlandırmalarda dolar bazında bir düzenleme yapması da bekleniyor.

İşte Steam'de dolar kuruna geçiş yapıldıktan sonra bazı oyunların fiyat değişimleri,

Stardew Valley'nin fiyatı dolar kuruna geçiş yapılmadan önce 24 TL'den satılırken, TL desteği çekildikten sonra 14.99 dolar yani 431 TL'ye yükseldi.

The Long Dark'ın fiyatı dolar kuruna geçiş yapılmadan önce 57 TL iken 19.99 dolar olarak güncellendi ve 575 TL oldu.

345 TL'den satılan Stalker 2'nin ise yeni fiyatı 59.99 dolar ynai 1727 TL oldu.

1.200 TL olan EA FC24, dolar cinsiyle satış yapılmaya başladıktan sonra 69.99 dolar yani 2.015 TL olarak güncellendi.

Bu haberde 21 Kasım 2023 tarihli dolar kuru baz alınmıştır.