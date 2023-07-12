Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? (2023 Steam temmuz ayı indirimleri)

Steam yaz indirimlerinin ne zaman biteceği, oyunseverler tarafından yakından takip ediliyor. Steam üzerinden beğendikleri oyunların indirime girmesini bekleyen ve oynamak için fırsat kollayan oyunseverler, 29 Haziran'da başlayan yaz indirimlerinin sona ereceği tarihi araştırıyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor?

Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? (2023 Steam temmuz ayı indirimleri)

Ülkemizde en çok tercih edilen dijital oyun platformu 'de yaz indirimleri sürmeye devam ediyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? İşte o tarih.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Steam yaz indirimleri 29 Haziran 2023'te başlayıp 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

Oyunseverler istek listelerinde bulunan oyunlara, indirime girmesi halinde uygun fiyatlı yoldan erişebilecek.

Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? (2023 Steam temmuz ayı indirimleri) - 1

DİĞER TARİHLERİ

Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz

Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos

Strateji Festivali: 28 Ağustos - 4 Eylül

SHMUP Festivali: 25 Eylül - 2 Ekim

Next Fest: 9-16 Ekim

Steam Çığlık Festivali’nin (Cadılar Bayramı) Dönüşü: 26 Ekim - 2 Kasım (ayrıntılı bilgi yakında paylaşılacak)

Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük mevsimsel indirim)

Kış İndirimi: 21 Aralık - 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)

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