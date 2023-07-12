Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? (2023 Steam temmuz ayı indirimleri)

Ülkemizde en çok tercih edilen dijital oyun platformu Steam'de yaz indirimleri sürmeye devam ediyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? İşte o tarih.



STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Steam yaz indirimleri 29 Haziran 2023'te başlayıp 13 Temmuz'a kadar devam edecek.



Oyunseverler istek listelerinde bulunan oyunlara, indirime girmesi halinde uygun fiyatlı yoldan erişebilecek.

DİĞER İNDİRİM TARİHLERİ



Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz

Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos

Strateji Festivali: 28 Ağustos - 4 Eylül

SHMUP Festivali: 25 Eylül - 2 Ekim

Next Fest: 9-16 Ekim

Steam Çığlık Festivali’nin (Cadılar Bayramı) Dönüşü: 26 Ekim - 2 Kasım (ayrıntılı bilgi yakında paylaşılacak)

Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük mevsimsel indirim)

Kış İndirimi: 21 Aralık - 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)