Steam yılbaşı indirimleri başladı: 2025 Steam indirimleri ne zaman?
Steam yılbaşı indirimlerinin başlamasıyla birlikte, yeni yılda indirim günlerinin hangi tarihlere denk geldiği merak edilmeye başladı. Steam 2025 yılında indirimler ve festivaller takvimini duyurdu. Ülkemizde de büyük rağbet gören Steam indirim dönemlerinde farklı türlerde birçok oyun fırsat indirimleriyle satışa sunulacak. Peki, 2025 Steam indirimleri ne zaman başlayacak?
Steam 2024 yılbaşı indirimleri başladı. Oyunseverler 2025 yılı indirim günlerini merak ediyor. Steam tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2025 yılı indirim takvimi belli oldu. İşte ayrıntılar.
2024 STEAM YILBAŞI İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
Dijital oyun platformu Steam, yılbaşı indirimleri için takvimini duyurdu.
Buna göre; Steam yılbaşı indirimleri 19 Aralık günü başladı. İndirimler 2 Ocak 2025'e kadar sürecek.
2025 STEAM İNDİRİM TARİHLERİ BELİRLENDİ
Oyunseverlerin merakla beklediği Steam 2025 yılı indirim günleri belli oldu. İşte Steam 2025 yılı indirim günleri:
Gerçek Zamanlı Strateji Festivali: 20-27 Ocak
Idler Festivali: 3-10 Şubat
Yerel Eşli Oyun Festivali: 10-17 Şubat
Steam Next Fest: Şubat Sürümü: 24 Şubat - 3 Mart
Görsel Roman Festivali: 3-10 Mart
Steam İlkbahar İndirimi: 13-20 Mart
Şehir Kurma ve Koloni Simülatörleri Festivali: 24-31 Mart
Sokoban Festivali: 21-28 Nisan
Savaş Oyunları Festivali: 28 Nisan - 5 Mayıs
Yaratık Toplama Festivali: 12-19 Mayıs
Zombiler vs. Vampirler Festivali: 26 Mayıs - 2 Haziran
Steam Next Fest: Haziran Sürümü: 9-16 Haziran
Balıkçılık Festivali: 16-23 Haziran
Steam Yaz İndirimi: 26 Haziran - 10 Temmuz
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