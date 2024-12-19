Steam yılbaşı indirimleri başladı: 2025 Steam indirimleri ne zaman?

Steam 2024 yılbaşı indirimleri başladı. Oyunseverler 2025 yılı indirim günlerini merak ediyor. Steam tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2025 yılı indirim takvimi belli oldu. İşte ayrıntılar.



2024 STEAM YILBAŞI İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?



Dijital oyun platformu Steam, yılbaşı indirimleri için takvimini duyurdu.



Buna göre; Steam yılbaşı indirimleri 19 Aralık günü başladı. İndirimler 2 Ocak 2025'e kadar sürecek.

