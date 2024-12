Steam yılbaşı indirimleri başladı: 2025 Steam indirimleri ne zaman?

2025 STEAM İNDİRİM TARİHLERİ BELİRLENDİ



Oyunseverlerin merakla beklediği Steam 2025 yılı indirim günleri belli oldu. İşte Steam 2025 yılı indirim günleri:



Gerçek Zamanlı Strateji Festivali: 20-27 Ocak



Idler Festivali: 3-10 Şubat



Yerel Eşli Oyun Festivali: 10-17 Şubat



Steam Next Fest: Şubat Sürümü: 24 Şubat - 3 Mart



Görsel Roman Festivali: 3-10 Mart



Steam İlkbahar İndirimi: 13-20 Mart



Şehir Kurma ve Koloni Simülatörleri Festivali: 24-31 Mart



Sokoban Festivali: 21-28 Nisan



Savaş Oyunları Festivali: 28 Nisan - 5 Mayıs



Yaratık Toplama Festivali: 12-19 Mayıs



Zombiler vs. Vampirler Festivali: 26 Mayıs - 2 Haziran



Steam Next Fest: Haziran Sürümü: 9-16 Haziran



Balıkçılık Festivali: 16-23 Haziran



Steam Yaz İndirimi: 26 Haziran - 10 Temmuz