Steam yılbaşı indirimleri başladı: 2025 Steam indirimleri ne zaman?

Steam yılbaşı indirimlerinin başlamasıyla birlikte, yeni yılda indirim günlerinin hangi tarihlere denk geldiği merak edilmeye başladı. Steam 2025 yılında indirimler ve festivaller takvimini duyurdu. Ülkemizde de büyük rağbet gören Steam indirim dönemlerinde farklı türlerde birçok oyun fırsat indirimleriyle satışa sunulacak. Peki, 2025 Steam indirimleri ne zaman başlayacak?

Steam yılbaşı indirimleri başladı: 2025 Steam indirimleri ne zaman?

2024 yılbaşı indirimleri başladı. Oyunseverler 2025 yılı günlerini merak ediyor. Steam tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2025 yılı indirim takvimi belli oldu. İşte ayrıntılar.

2024 STEAM YILBAŞI İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Dijital oyun platformu Steam, yılbaşı indirimleri için takvimini duyurdu.

Buna göre; Steam yılbaşı indirimleri 19 Aralık günü başladı. İndirimler 2 Ocak 2025'e kadar sürecek.

Steam yılbaşı indirimleri başladı: 2025 Steam indirimleri ne zaman? - 1

2025 STEAM TARİHLERİ BELİRLENDİ

Oyunseverlerin merakla beklediği 2025 yılı indirim günleri belli oldu. İşte Steam 2025 yılı indirim günleri:

Gerçek Zamanlı Strateji Festivali: 20-27 Ocak

Idler Festivali: 3-10 Şubat

Yerel Eşli Festivali: 10-17 Şubat

Steam Next Fest: Şubat Sürümü: 24 Şubat - 3 Mart

Görsel Roman Festivali: 3-10 Mart

Steam İlkbahar İndirimi: 13-20 Mart

Şehir Kurma ve Koloni Simülatörleri Festivali: 24-31 Mart

Sokoban Festivali: 21-28 Nisan

Savaş Oyunları Festivali: 28 Nisan - 5 Mayıs

Yaratık Toplama Festivali: 12-19 Mayıs

Zombiler vs. Vampirler Festivali: 26 Mayıs - 2 Haziran

Steam Next Fest: Haziran Sürümü: 9-16 Haziran

Balıkçılık Festivali: 16-23 Haziran

Steam Yaz İndirimi: 26 Haziran - 10 Temmuz

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