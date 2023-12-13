Steam'in ardından EA Play de TL desteğini bıraktı

EA'de TL desteğinin çekilmesinin ardından güncel aylık ve yıllık üyelik fiyatları ise şöyle;



EA Play Standart Paket | 39.99 TL > 4.99 dolar (145 TL)

EA Play Yıllık Paket | 249.99 TL > 29.99 dolar ( 870 TL)



EA Play Pro Standart Paket | 149.99 TL > 14.99 dolar (435 TL)

EA Play Pro Yıllık Paket | 999.99 TL > 99.99 dolar (2900 TL)

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