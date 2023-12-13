Steam'in ardından EA Play de TL desteğini bıraktı

Yüksek kur oynaklığı gerekçesiyle Türk Lirası desteğini çeken Steam'in ardından Electronic Arts da platform üzerinde dolar kuruyla satış yapmaya başladı. Aylık ve yıllık üyeliklerde fiyatlar 4 katı arttı. Peki EA Play üyelikleri ne kadar? İşte ayrıntılar...

Steam'in ardından EA Play de TL desteğini bıraktı

Geçtiğimiz ay dijital oyun dağıtım platformu Steam, Türk Lirası desteğini yüksek kur oynaklığını gerekçe göstererek bıraktı ve yerel fiyatlandırmadan vazgeçerek dolarla satış yapmaya başladı.

Oyunseverleri üzecek bir başka haber de Electronic Arts'tan (EA) geldi. Platform Türk Lirası desteğini bırakarak artık dijital mağazalarında dolar kuruyla satış yapmaya başladı.

Steam'in ardından EA Play de TL desteğini bıraktı - 1

EA'de TL desteğinin çekilmesinin ardından güncel aylık ve yıllık üyelik fiyatları ise şöyle;

EA Play Standart Paket | 39.99 TL > 4.99 dolar (145 TL)
EA Play Yıllık Paket | 249.99 TL > 29.99 dolar ( 870 TL)

EA Play Pro Standart Paket | 149.99 TL > 14.99 dolar (435 TL)
EA Play Pro Yıllık Paket | 999.99 TL > 99.99 dolar (2900 TL)

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