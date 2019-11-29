Stres seviyesini ölçme ve düzenli nabız takibi neden önemlidir?

Sponsorlu İçerik - Uzun pil ömrü ile dikkat çeken Huawei Watch GT 2, Türkiye’deki kullanıcılar ile buluştu. Huawei Watch GT 2’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri de stres seviyesini ölçebilmesi.

STRES SEVİYESİNİ ÖLÇMENİN VE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMANIN FAYDASI NEDİR?



Araştırmalar, kısa süreli ve doğru yönetilen stresin, özellikle okul ve iş hayatında bilişsel performansı artırıcı etki yapabildiğini gösteriyor. Uzmanlar stresin doğru yönetilmesi ile bireyin daha sağlıklı ve başarılı bir hayat geçirebileceği görüşünde.



Ruh sağlığı uzmanları da esas sorunun stresten değil, stres anında verilen tepkilerden kaynaklandığını, dolayısıyla doğru yönetilen stresin, yaşam kalitesini olumlu etkilediğini söylüyor.



Ancak uzun süre strese maruz kalmanın, bağışıklık sistemini baskı altına aldığı, kanser dahil olmak üzere çok sayıda hastalığın gelişmesinde rol oynadığı da bilimsel veriler arasında. Bu yüzden stresi doğru yönetmek, hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından önem taşıyor.



Teknoloji lideri Huawei'nin akıllı saat modeli Watch GT 2 kullanıcının stres endeksi hakkında geri bildirim sağlayarak stresi azaltmasına yardımcı oluyor. Akıllı saat bunu sahip olduğu Huawei TruRelax teknolojisi ile gerçekleştiriyor.



Watch GT 2, kullanıcısının nabzını sürekli olarak ölçüyor. Hatta, spor modunda olmadığı sürece, kalp atış hızı 100 bpm’nin üzerindeyse ya da 10 dakikadan daha uzun süredir 50 bpm’nin altındaysa kullanıcısını da uyarıyor. Tabii kullanıcının bu sınırları kendi boy, kilo, yaş ve aktivite yoğunluğuna göre ayarlaması da mümkün.

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