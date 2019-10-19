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ABD’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumu NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) tarihi canlı yayın yaptı.

Tarihte ilk defa iki kadın astronot aynı anda uzay yürüyüşü yaptı. NASA, istasyon veya mekik dışında yapılan her türlü faaliyeti ‘uzay yürüyüşü’ olarak adlandırıyor.

İstasyonda bulunan Christina Koch ve Jessica Meir isimli uçuş mühendisi astronotlar, istasyondan uzay boşluğuna birlikte çıkarak bozulan güç kontrol parçalarını değiştirdiler.

NASA ise bu tarihi anları canlı olarak yayınladı.