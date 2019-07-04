Glorious PC Gaming Race'in geliştirdiği 'Dünyanın en hafif faresi' olarak adlandırılan fare sadece 67 gram ağırlığında. Model O'nun mati cilalı parlak modellerinin yanında beyaz ve siyah renk seçeneklerine de sahip.



Model O adıyla çıkan fare, delikli yapısı ile hava akışına yardımcı olduğunu belirtti. Bu da fare kullanırken elleri terleyenler için iyi bir özellik belirtisi.



ÖZELLİKLERİ



Sensör: Pixart PMW-3360

Anahtar türü (ana): 20 milyon tıklama için oranlanmış Omron Mechanical

Buton sayıları: 6

Maksimum takip hızı: 250+ IPS

Ağırlık: Matte 67 gram, Glossy 68 gram

Hızlandırma: 50G

Maksimum DPI: 12 bin

Bilgisayar ile bilgi alışveriş hızı: 1000 hz

Fiyat: Mat 50 dolar, Cilalı Parlak 60 dolar