Glorious PC Gaming Race'in geliştirdiği 'Dünyanın en hafif faresi' olarak adlandırılan fare sadece 67 gram ağırlığında. Model O'nun mati cilalı parlak modellerinin yanında beyaz ve siyah renk seçeneklerine de sahip.
Model O adıyla çıkan fare, delikli yapısı ile hava akışına yardımcı olduğunu belirtti. Bu da fare kullanırken elleri terleyenler için iyi bir özellik belirtisi.
ÖZELLİKLERİ
Sensör: Pixart PMW-3360
Anahtar türü (ana): 20 milyon tıklama için oranlanmış Omron Mechanical
Buton sayıları: 6
Maksimum takip hızı: 250+ IPS
Ağırlık: Matte 67 gram, Glossy 68 gram
Hızlandırma: 50G
Maksimum DPI: 12 bin
Bilgisayar ile bilgi alışveriş hızı: 1000 hz
Fiyat: Mat 50 dolar, Cilalı Parlak 60 dolar