TEKNOFEST rekor kırmaya devam ediyor

Tam bağımsız Türkiye vizyonuyla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen Teknoloji Yarışmaları yeniden rekor kırdı.

Dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarında 2024 yılının başvuru sayıları açıklandı.

İlginin her yıl giderek arttığı, başvuru sayılarının rekora koştuğu TEKNOFEST 2024'te 1.630.000 yarışmacı geleceğin teknolojilerini üretmek için yarışacak.



"TEKNOFEST ile Gelecek Sensin” mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenecek.



Teknoloji yarışmalarında 1 milyon 630 bin yarışmacı en iyisi olmak için mücadele edecek…



Her yıl bir önceki yıla göre katlanarak büyüyen ilgi, merak ve heyecanla takip edilen Teknoloji Yarışmaları 2018 yılında ilk kez düzenlenmiş ve 14 farklı kategorideki teknoloji yarışmalarına 4333 takım başvuruda bulunmuştu. Yıllar geçtikçe milyonların gönlünde taht kuran TEKNOFEST artık her yıl kendi rekorunu kırıyor.

Geçtiğimiz yıl 337 bin takım, 1 milyondan fazla yarışmacı başvurusu ile yine kendi rekorunu kıran TEKNOFEST bu yıl 788.161 takım sayısı, 1.630.000 yarışmacı başvuru sayısı ile gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor.



Milli Teknoloji Hamlesinde biz de varız diyen, teknoloji sevdalısı gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürerek bayrağı en yükseğe taşıyan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST bu yıl da Adana’da heyecan verici anlar yaşatacak.