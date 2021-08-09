TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası’nın 2. etabı tamamlandı

Türkiye Drone Şampiyonası’nın birinci etabını başarıyla tamamlayan 24 lisanslı pilotun katıldığı yarışın ikinci etabında sporcular yarışmaya özel olarak hazırlanan parkurda mücadele ettiler. Türkiye’nin en hızlı pilotlarının yarıştığı şampiyonanın ikinci etabında birinci Atakan Mercimek, ikinci Hüseyin Ablak, üçüncü ise Doruk Cengiz oldu.



Türkiye Drone Şampiyonası’nın ikinci etap yarışları sonucunda en iyi puanı alan 16 sporcu, TEKNOFEST 2021 kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek olan Büyük Final’de yarışmaya hak kazandı.

Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi ise 22-26 Eylül tarihleri arasında TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen World Drone Cup’ta ülkemizi temsil edecek.



TEKNOFEST ile Hayalden Gerçeğe



Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmalarına katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için pek çok imkan da sunuyor.

Yarışmalara katılan gençler Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak network kazanma fırsatı yakalıyor. Projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor.



Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma imkanı da sunan TEKNOFEST, gençlere parlak bir geleceğin kapılarını açıyor.

Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor.

TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.