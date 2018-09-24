Teknofest, rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar ile sektör temsilcilerinin de katılım sağladığı festivalde, ziyaretçi sayısı 500 bin oldu.



Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra festival kapsamında 'Dünya Drone Şampiyonası', 'Hack İstanbul Siber Güvenlik Yarışması', 'Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi', dünyanın en hızlı 7 aracının yarıştığı 'Yarışların Yarışı', nefes kesen jet uçak, helikopter ve akrobasi gösterileri, THY seyahat hackatonu, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, paraşüt atlayışları, hava araçları sergisi, simülasyon uygulamaları, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler ziyaretçilere unutamayacakları bir deneyim yaşattı.



DÖRT GÜN BOYUNCA GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL BİR ŞÖLEN YAŞANDI



Festival kapsamında her gün gerçekleşen etkinliklerde Türk Yıldızları, Solo Türk, paraşüt timi, 129 ATAK Helikopteri, TB2 Silahlı İHA ve Türkiye'nin ilk profesyonel Milli Akrobasi Pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye'nin ilk Profesyonel Kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk'ün akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi. Gökyüzünde harmandalı yapan Atak Helikopterleri büyük alkış aldı. Coşku, heyecan ve adrenalin festival boyunca devam etti.



TEKNOFEST'İN MİMARLARI NTV'NİN SORULARINI YANITLADI

TEKNOLOJİ YARIŞMALARINDA GENÇLER BÜYÜK BAŞARI GÖSTERDİ



Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon, İHA-İKA, Su Altı, Robotik Fetih, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji, Robotaksi, Savaşan İHA, TÜBİTAK İHA, Model Uydu ve Model Uçak gibi 14 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren takımlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.



DÜNYA DRONE ŞAMPİYONU GÜNEY KORELİ MİNCHAN KİM OLDU



Çok çekişmeli ve heyecan dolu görüntülere sahne olan Dünya Drone Şampiyonasının galibi Güney Koreli Minchan Kim oldu. Şampiyonanın ikincisi Amerikalı Alex Vanover olurken, üçüncüsü ise yine Güney Kore'den Changhyeon Kang oldu.



Take Off Girişim Zirvesi Ülkelerin Yarışına Sahne Oldu. Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte, uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını buluşturan Girişim Zirvesinde 10 Türk ve 15 yabancı girişim seçildi.



Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ni kazanan ve 1 yıl boyunca İstanbul'da ücretsiz ofis desteği kazanarak, teknoloji girişimlerini Türkiye getirecek girişimler Danimarka'dan Purcity, İtalya'dan 3DSign.band, ISCLEANAIR, TOOTEKO Filistin'den ATSM, İsviçre'den Mobio Interactive Estonya'dan SPHEBOTICS, HIVE, Pakistan'dan THINK TRANPORTATION, CRICFLEX, Mısır'dan TEFLY, İngiltere'den Ramadan Legacy, Bosna Hersek'ten BlablaDev, Hindistan'dan AGROWAVE ve Lübnan'dan CraveHome oldu.