TEKNOFEST'te tanıtılan Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi, geleceğin uzmanlarını yetiştirecek

Google Türkiye Ülke Direktörü Sayın Mehmet Keteloğlu, şunları söyledi:



“Google olarak Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda, son 18 yıldır teknoloji ortağı olarak yer aldık. Teknolojiyi toplumun her kesimine erişilebilir kılmak ve becerileri artırmak bizim ana odağımız oldu. Kamu kurumları ve STK'larla gerçekleştirdiğimiz projelerle de özellikle disiplinler arası bir konu olan yapay zekanın toplumun her kesimine yayılması ve entegrasyonun sağlanması adına çalışmalar yürüttük. Son olarak da Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025 Eylem Planı'nın ana hedefleri çerçevesinde başlatılan “Yapay Zeka Okuryazarlığı Seferberliği” kapsamında ülkemizde yetenekli yapay zeka iş gücü geliştirmek ve gençlere eğitim vermek adına biz de üzerimize düşeni yaparak bu yıl itibarıyla akademimizi "Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi" olarak yeniden yapılandırdık. 2021 yılında paydaşlarımızla beraber Teknofest’te duyurduğumuz Akademimize bugüne kadar 81 ilden 80 binin üzerinde başvuru aldık, 6 bin 500 öğrenciye ulaştık, onların binin üzerinde oyun ve uygulama geliştirmesine destek olduk. Akademimizin katkısını şöyle bir istatistikle sizlerle paylaşmak isterim. Her 3 bursiyerimizden 1’i akademinin etkisiyle istihdama katıldığını belirtmiş. Bu yıl da Akademimizi dönüştürerek, yapay zeka uzmanı, veri analisti ve yapay zeka destekli oyun ve uygulama geliştirici gibi farklı alanlarda uzmanlaşacak genç yetenekler yetiştirmeyi hedefliyoruz.”



Yapay Zeka, veri bilimi ve oyun geliştirme alanlarında uzmanlaştıran yeni bölümler



Yenilenen akademi, üç bölümden oluşuyor: Yapay Zeka ile Uygulama Geliştirme bölümü, Veri Bilimi bölümü ve Oyun Geliştirme bölümü. Bu sayede yapay zeka uzmanı, veri analisti ve yapay zeka destekli oyun ve uygulama geliştirici gibi farklı alanlarda uzmanlaşan gençlerin yetiştirilmesine katkı verilecek.



Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi, staj programlarıyla gençlere katkı sağlayacak



Akademinin bölümlerinin de kendine has etkinlikleri ve staj programları olacak. Bursiyerlere staj imkanları ile kariyerlerine yönelik gerekli donanımları kazanmaları yönünde destek olunacak. T3 Girişim Merkezi’nin sağladığı Yapay Zeka Staj Programı ve Girişimcilik Vakfı’nın öncülüğünde girişimcilik ekosisteminde staj yapma imkanı sunulacak.



Yapay zeka teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte, bu alanda uygulama geliştirme ve veri bilimi uzmanlığı gerektiren yeteneklere olan talep artıyor. Bu talebi karşılamak ve ülkemizde yapay zeka uzmanı istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirilen Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi, kendi web sitesi üzerinden başvuru toplamaya devam ediyor.