TEKNOFEST'te tanıtılan Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi, geleceğin uzmanlarını yetiştirecek

Bu yıl Adana’da gerçekleştirilen Teknofest’de, gençler Yapay Zeka ve Teknolojisi Akademisi’yle buluştu. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin desteği ve Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi'nin iş birliği ile ilk kez 2021 yılında yine Teknofest’te duyurulan Google Oyun ve Uygulama Akademisi, hızla gelişen yapay zeka teknolojileri ve dijitalleşmenin getirdiği yeni gereksinimlere uyum sağlamak amacıyla "Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi" olarak yeniden yapılandırıldı. Oylum Talu’nun moderatörlüğünde Teknofest’in açılış gününde kamuoyuna tanıtılan Akademi panelindeSanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Zekeriya Çoştu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Sayın Yusuf Tancan, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İrem Bayraktar Aksakal, Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sina Afra ve Google Türkiye Ülke Direktörü Sayın Mehmet Keteloğlu konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, ülkemizin ulusal yapay zeka stratejisi, akademinin 3 yıllık başarı hikayesi, dönüşümü ve Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi’ne dair yenilikler paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ayrıca Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi’nin açılışını Akademi standında gerçekleştirdi. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır açılışta şunları dile getirdi: "Yapay zeka, dünyayı ve bütün sektörleri hızla dönüştürüyor. Türkiye olarak, genç ve dinamik nüfusumuz ile sanayideki kabiliyetlerimiz sayesinde bu dönüşümden en ileri düzeyde katma değer sağlayabilecek ülkeler arasında gösteriliyoruz. Halihazırda Türkiye, uluslararası yapay zeka hazırlık endekslerinde iyi bir düzeyde yer alıyor. Ancak bu süreçte insan kaynağına ve donanım altyapısına hızlı yatırımlar yapmamız gerektiğinin farkındayız. Bu noktada uluslararası iş birliklerini de önemsiyoruz. Bugün burada duyurulan Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi’nin de teknoloji girişimlerinin yükselmesine büyük bir etki yaratacağına inanıyorum. Gençlerimizin bu alandaki en ileri uygulamaları doğrudan tanıma ve özgün, yaratıcı projeler hayata geçirme fırsatı bulması, ülkemizin insan kaynağını güçlendirecek. Emeği geçen, projeye öncülük eden katkı sunan bütün paydaşlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

“Yenilenen akademiyle yapay zeka uzmanlarının yetiştirilmesine katkı sağlayacağız”



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Zekeriya Çoştu panelde yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, çalışmalarımızda gençlere yönelik projelere öncelik veriyoruz. Milli teknoloji hamlesinin başarısında en önemli faktör, insan kaynağımızdır. Türkiye, genç ve dinamik nüfusu ile bu alanda ciddi bir potansiyele sahip. Ortalama yaşımız 33, ve özellikle son 20 yılda teknoloji geliştirme yetkinliğimizi önemli ölçüde artırdık. Bugün teknoloji üreten insan kaynağımız 300 binin üzerine çıkmış durumda ve bu sayı her geçen gün artıyor. Genç yaşlardan itibaren çocuklarımıza teknoloji bilincini, üretim yetkinliğini ve milli teknoloji vizyonunu kazandırmamız gerekiyor. Bu, profesyonel hayatta teknoloji uzmanı olarak çalışanlardan en genç öğrencilerimize kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Biz de bu süreci zengin ve yenilikçi yaklaşımlarla destekliyoruz. İstanbul'da açtığımız yazılım okullarımızda, gençlerimize yazılım eğitimini akran öğrenme modeline dayalı bir yöntemle sunuyoruz. Ayrıca 'Sektör Kampüste' projemiz ile teknoloji şirketlerinin bilgi ve deneyimlerini gençlerimize aktarmayı hedefliyoruz. Bu projelerle, gençlerimize hem teorik hem de pratik anlamda güçlü bir temel sağlıyoruz. Bu vizyon çerçevesinde, Google, T3 Vakfı ve Girvak ile birlikte yürüttüğümüz projeler, stratejimizle uyumlu ve tamamlayıcı bir rol üstleniyor. Zengin içerikler sunarak, geniş bir kitleye fayda sağlıyor ve gençlerin sektördeki liderlerden deneyim kazanmalarına olanak tanıyoruz. Bu iş birliği, gençlerimizi geleceğe hazırlamada önemli bir adım olarak görüyoruz.”



T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Sayın Yusuf Tancan şu açıklamalarda bulundu:



“Dijital Dönüşüm Ofisi olarak tüm faaliyetlerimizi iki temel vizyon doğrultusunda yürütüyoruz: Milli teknoloji vizyonumuz ve Dijital Türkiye vizyonumuz. Türkiye Yüzyılı hedefiyle de örtüşen bu stratejiler doğrultusunda, teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten ve geliştiren bir nesil yetiştirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye’nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte hazırladık. Bu stratejinin ana hedefi, yapay zeka alanında yetkinliği artırmak ve bu alandaki insan kaynağını güçlendirmektir. Bu kapsamda, hızlı bir şekilde yapay zeka uzmanları yetiştirmek ve istihdamı artırmak için çeşitli eylem planlarımız var. Örneğin, 1500 öğrenciye yapay zeka ve girişimcilik eğitimleri verdik. Ayrıca, 'Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi' projesiyle 95 üniversiteden 182 topluluğu bir araya getirerek 44 bin öğrenciye ulaştık. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezimizde yapay zeka eğitimlerine başladık. Bunun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile de gençlerimizin yapay zeka eğitimlerine yönelik yeni bir protokol imzalayacağız. Amacımız, yapay zeka alanındaki nitelikli insan gücünü artırarak teknoloji odaklı girişimlerin önünü açmak. Bu süreçte tüm paydaşların, özellikle Akademi’nin, ekosisteme katkısı çok önemli. Biz de bu desteği sonuna kadar vermeye devam edeceğiz.”



T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İrem Bayraktar Aksakal, panel katılımcılarına şu önemli notları aktardı:



"2021 yılında Atatürk Havalimanı’nda Oyun ve Uygulama Akademisi’ni duyurmuştuk. Bugün burada yeni Akademimizi duyurmak büyük bir mutluluk. Şu anda yapay zeka, hepimizin gündeminde. Biz de bu doğrultuda Akademimizi yapay zeka alanında dönüştürdük. T3 Girişim Merkezi olarak girişimlerin kurulma süreçlerinde hem hızlandırma programlarımızla hem de girişim sermayesi yatırım fonumuzla onları desteklemeye çalışıyoruz. Buna ek olarak, bu yıl ilk defa burada duyurduğumuz bir staj projesini başlatıyoruz. Türk Hava Yolları, Baykar ve Turkcell gibi sektörün önde gelen kuruluşlarıyla birlikte, T3 Vakfı olarak geliştirdiğimiz büyük dil modeli T3 AI projesinde akademi gençlerinin de faydalanabileceği bir yapay zeka staj programını hayata geçireceğiz. Bu programdan başarıyla mezun olan öğrencilerimize bu kuruluşlarda staj imkanı sunarak kariyerlerine ilk adımı atmaları konusunda destek olmayı hedefliyoruz."



Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sina Afra, şu açıklamalarda bulundu:



“Üç yıl önce Oyun ve Uygulama Akademisi'ni başlattığımızda, oyun sektörü çok önemli bir konumdaydı. Ancak zaman ilerledikçe yapay zekanın hızlı yükselişine tanık olduk ve paydaşlarımızla birlikte Akademiyi bu yeni gelişmelere uyum sağlayacak şekilde dönüştürdük. Yenilenen Akademimiz artık üç ana bölümden oluşuyor: Yapay Zeka ile Uygulama Geliştirme, Veri Bilimi ve Oyun Geliştirme. Bu yıl yenilenen Akademimize 20 bin başvuru bekliyoruz ve 2 bin gencimize burs imkanı sağlayacağız. Eğitim sürecinin sonunda, katılımcılarımızın sektörde başarılı profesyonellerle tanışmalarını ve staj imkanlarıyla kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Ayrıca, bu süreçten istihdam fırsatlarının da doğacağını umuyorum. Geçmişte girişimcilik alanında öne çıkan sektörler değişti; 10 yıl önce e-ticaret, 5 yıl önce fintech ve 3 yıl önce oyun sektörü yükselişteydi. Bugün ise geleceğin girişimcilik fikirlerinin yapay zeka etrafında şekilleneceğini görüyoruz. Yapay zeka, girişimcilik dünyasında büyük bir dönüşüm yaratacak. Eğer ülke olarak bu alanda hızlı bir şekilde kendimizi konumlandırabilir ve yapay zekayı toplumun geneline yayabilirsek, çok büyük bir sıçrama gerçekleştireceğimize inanıyorum.”