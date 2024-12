Teknoloji ve girişimcilik dünyası Take Off İstanbul’da buluştu

ÜLKE PAVİLYONLARI ULUSLARARSI İŞ BİRLİKLERİNİN MERKEZİ OLDU



Take Off İstanbul, bu yıl uluslararası katılımı güçlendiren ülke pavilyonlarıyla da dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan ile başlatılan ülke pavilyonu formatı, bu yıl genişleyerek Azerbaycan, Birleşik Krallık, Fransa ve Filistin’i ülke pavilyonlarını ağırladı. Fransa pavilyonunda La French Tech iş birliğiyle 5 girişim ağırlanırken, Azerbaycan, ASAN iş birliğiyle 6 girişimini zirveye taşıyarak etkinliğe güçlü bir katılım sağladı. Birleşik Krallık pavilyonu ise Academia Park iş birliğiyle 5 girişim, 5 yatırımcı ve resmi bir heyeti ağırlayarak uluslararası iş birliği fırsatlarına ev sahipliği yaptı.



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle IPSD (Innovative Private Sector Development) tarafından hayata geçirilen Filistin pavilyonu, zirvenin en ilgi çekici alanlarından biri oldu. Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen uluslararası bir girişim olan IPSD, pavilyonda 10 yenilikçi Filistinli girişimi tanıttı. Bu girişimler, Türk ve global pazarlarla bağlantı kurma, stratejik iş birliği ağlarını geliştirme ve uluslararası yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirme fırsatı yakaladı. Filistin pavilyonu, girişimciler ve yatırımcılar için önemli bir bağlantı noktası olurken, Filistinli girişim ekosisteminin uluslararası arenada daha güçlü bir yer edinmesi için önemli bir kilometre taşı olarak öne çıktı.



ZİRVEDE DÖRT GİRİŞİM, TOPLAM 1 MİLYON DOLAR YATIRIM



64 kurumun işbirliği ile düzenlenen Take Off İstanbul, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın konuşmasının ardından gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi. Konuşmasında, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine vurgu yaparak yerli ve milli çözümlerin gelecekteki etkisini dile getiren Bayraktar, "Teknolojiye yapılan yatırımlar sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı da inşa ediyor" dedi ve Take Off Girişim Zirvesi’nde yer alan heyecan verici projelerin ilham verici birer örnek olduğunu belirtti.



Bayraktar'ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde 250 bin dolarlık büyük yatırımlara Novus, Büyütech, Nanomik ve Novocycle girişimleri sahip olurken girişimler ödüllerini T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve Take Off Girişim Zirvesi Direktörü İrem Bayraktar Aksakal’ın elinden aldı.



Ayrıca katılımcı firmaların değerlendirme yaparak özel ödüle layık gördükleri Quark Optical, Uppy, Helios, 3P Metrics isimli girişimler de 10 bin dolarlık ödüllerin sahibi oldular. Novus ve Bottobo Robotics girişimleri ise 150 bin Mil tutarındaki ödülün sahibi oldu. Toplamda girişimlere 1 milyon dolar yatırım desteği sağlayan Take Off İstanbul iki gün boyunca vatandaşların ilgi odağı haline gelirken, etkinlik boyunca girişimcilik ekosisteminin nabzını tutarak yenilikçi fikirlerin, güçlü iş birliklerin ve umut vadeden projelerin buluşma noktası oldu.