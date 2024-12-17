Teknoloji ve girişimcilik dünyası Take Off İstanbul’da buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın sunumuyla başlayan Take Off İstanbul 2024, teknoloji dünyasının farklı alanlarına ışık tutan konferanslar ve panellere sahne oldu. Yapay zeka, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve ileri teknolojiler gibi geleceği şekillendiren konular etkinlikte kapsamlı bir şekilde ele alındı. Take Off İstanbul, bu yıl iki farklı sahneyle girişimcilik ekosistemine ilham kaynağı oldu. Ana sahnede ilham verici konuşmalar ve ileri aşama girişimlerin sunumları gerçekleştirilirken, startup sahnesi erken aşama girişimler için özel bir platform sundu. Ana sahnede 30 konuşmacının katılımıyla toplamda 21 oturum düzenlendi.

Ayrıca, büyüme aşamasındaki 21 girişim, projelerini ana sahnede sunarak hem yatırımcılar hem de sektör temsilcileriyle buluştu. Startup sahnesi ise 150 erken aşama girişimin sunumlarına ev sahipliği yaparken, girişimcilere yönelik eğitim programları ve farklı kurumların girişimcilere yönelik faaliyetlerini paylaştığı oturumlarla zengin bir içerik sundu.



Bu yıl konuşmacılar arasında Axiom Space CRO'su Tejpaul Bhatia, Meta Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikası Başkan Yardımcısı Kojo Boakye, Samsung Türkiye Genel Müdürü Jeff Jo ve GANI Kurucusu ve CEO’su Dilek Gürsoy gibi birçok global ve yerel lider isim yer alırken zirvede gerçekleşen konuşmalarda, geleceğe yön veren teknoloji trendleri ve bu trendlerin insan hayatına etkileri çarpıcı örneklerle paylaşıldı.



Ayrıca, onlarca ülkeden 200’ü aşkın girişimi yerel ve global sektör liderleriyle buluşturan zirve, 3 milyar dolardan fazla fon yöneten VC (Venture Capital) ve LP’leri (Limited Partner) ağırlayarak yatırım ödülleri ve iş birliği fırsatları sundu. Take Off 2024’te gerçekleşen oturumlar ve bağlantı platformları sayesinde girişimciler, yatırımcılarla doğrudan etkileşim kurarak büyük iş birliği fırsatlarına adım attı.

