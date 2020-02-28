Telefonların batarya kapasitesi 'teknolojik darboğazı' aşamıyor

Cep telefonları başta olmak üzere bataryası bulunan tüm ürünlerde, ürünün boyutunu ve ağırlığını etkilemeyecek şekilde batarya kapasite artışı sağlanamıyor.

Anadolu Ajansı 28.02.2020 - 15:52

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Piyasadaki cep telefonlarının batarya kapasiteleri en yüksek 6,000 mAh olmak üzere telefon modeline göre farklılık gösteriyor.

Ekran çözünürlüğü gibi diğer donanım özellikleri de telefonun kullanım süresinin uzunluğunu doğrudan etkiliyor.

Örneğin, 20 saat 8 dakika kullanım süresiyle dünyanın en uzun kullanım süresine sahip cep telefonu ünvanına sahip Motorola Moto G7 Power, daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar olmasına rağmen kapasitesini daha verimli kullanarak listenin ilk sırasında yer alıyor.

Öte yandan, batarya kapasitesi ve telefon boyutu arasında doğrudan ilişki bulunuyor. Bu nedenle telefonun boyutu büyüdükçe batarya kapasitesi ve kullanım süresi artıyor, küçüldükçe de düşüş gösteriyor.

Uzmanlar, ürün boyutunda büyüme olmadan batarya kapasitesinde artış sağlanamaması durumunu batarya teknolojisinin "darboğaz"ı olarak nitelendiriyor.

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