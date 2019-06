RPG geliştiricisi Obsidian Entertainment, galaksinin en uzak noktalarında bir kolonide yer alan karanlık ve esprili oyuncu odaklı bir hikaye olan The Outer Worlds ile geliyor.

Soğuk, şirket bürokrasisinin sıkı yapısı, bilinmeyen bir ziyaretçiden dolayı - ki bu olmaya karar verdiğiniz karakter - çözülmeye başladığında hikayenin devamının nasıl gerçekleştiğini siz belirleyeceksiniz. Seçimleriniz, hikayenin gelişme biçimini, karakter ilerlemenizi, eşlik eden hikayeleri ve oyun sonu senaryolarını etkileyecek.



Obsidian'daki Co-Game Müdürü Tim Cain “Leonard'la çalışmaya başladığımızda, her zaman istediğimiz oyunu yapmaya karar verdik,” dedi ve devam etti:

”Oyuncunun seçim ve fikirlerinin önemli olduğu ve her duruma kendi belirlendiğiniz yöntemle yaklaşmanıza izin veren bir oyun. Çünkü bu sizin hikayeniz olacak."



The Outer Worlds size oyun boyunca oynamak için çeşitli seçenekler sunacak. Elinizde çeşitli menzilli ve yakın dövüş bilim kurgu silahları bulunacak olsa da, dilerseniz işleri eski tarz sevilen diplomasi yoluyla, hatta arkadaşlarınız arasında yaptığınız liderlik odaklı bir delegasyonla sorunlarınız çözebilirsiniz.



Obsidian Eş-Oyun Direktörü Leonard Boyarsky, “Tim'le birlikte yeniden çalışmak gurur verici. Onunla birlikte The Outer Worlds'de oyuncu odaklı bir hikaye anlatmanın yanında oyuncuların keşfedeceği derinlikli, keyifli ve kooperatif aksiyona dayalı bir evren yaratmak istedik" dedi.



Prodüksiyon Başkan Yardımcısı Allen Murray "Tek kişilik oyuncu odaklı olağanüstü RPG'ler yaratma konusunda Obsidiyen harika bir tarihe sahip. The Outer Worlds, kara mizah, ilginç karakterler ve bolca oyuncu ajansı açısından zengin bir deneyim sunan, kült bir Obsidiyen oyunu oldu” dedi.