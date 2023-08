The Walking Dead: Destinies'in oyun görüntüleri ve çıkış tarihi duyuruldu

Yeni bir The Walking Dead oyunu resmi tanıtımından önce potansiyel olarak sızdırıldı.

Bu yılın sonlarına doğru PC, modern konsollar ve son nesil konsollar aracılığıyla piyasaya sürülecek olan The Walking Dead: Destinies, görünüşe göre yıllar boyunca çok sayıda oyun uyarlaması görmüş olan The Walking Dead'in bir sonraki video oyunu uyarlaması olacak.



The Walking Dead: Destinies, dizinin hikayesi etrafında dönecek. İlk sezondan itibaren dördüncü sezona kadar tüm konular işlenecek.

Oyunseverlerin, dizinin orijinal akışını değiştirme imkanına sahip olduğu bir üçüncü şahıs aksiyon-macera oyunu olduğu söyleniyor.