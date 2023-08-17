The Walking Dead: Destinies'in oyun görüntüleri ve çıkış tarihi duyuruldu

Yeni bir The Walking Dead oyunu resmi tanıtımından önce potansiyel olarak sızdırıldı.
Bu yılın sonlarına doğru PC, modern konsollar ve son nesil konsollar aracılığıyla piyasaya sürülecek olan The Walking Dead: Destinies, görünüşe göre yıllar boyunca çok sayıda oyun uyarlaması görmüş olan The Walking Dead'in bir sonraki video oyunu uyarlaması olacak.
The Walking Dead: Destinies, dizinin hikayesi etrafında dönecek. İlk sezondan itibaren dördüncü sezona kadar tüm konular işlenecek.
Oyunseverlerin, dizinin orijinal akışını değiştirme imkanına sahip olduğu bir üçüncü şahıs aksiyon-macera oyunu olduğu söyleniyor.
OYUN NASIL OLACAK?
Komadan uyandığında dünyasının sonsuza dek değiştiğini gören Rick Grimes olarak oynanacak bu oyunda ziyaret edilecek yerler arasında Atlanta, Greene çiftliği, hapishane ve Woodbury bulunuyor. Enfekte ordularla savaşmak için 3. şahıs görünümünde tabanca, katana veya pompalı tüfek gibi farklı türde silahlar kullanılacak.
Oyuncuların aşağıdakileri içeren 15 farklı karakterden kendi takımlarını kurabilecekleri de eklendi. Bu karakterler şöyle; Rick, Shane, Michonne, Daryl, Blackbird, Carol, Carl, Lori, Glenn, The Governor ve T Dog.
Oyunun 14 Kasım 2023 tarihinde PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X ve Nintendo Switch için piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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