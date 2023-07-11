Threads, neden Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılamıyor?

Meta, Avrupa Birliğinin Dijital Piyasalar Yasasından dolayı Threads platformunu AB üyesi ülkelere kullanıma açabilmiş değil. Peki Threads neden Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılamıyor? İşte detaylar

Threads, neden Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılamıyor?

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Meta, 'ın rakip platformu Threads'i piyasaya sürdü.

Uygulama ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduktan kısa bir süre sonra 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

DİJİTAL PİYASALAR YASASINDAN DOLAYI KULLANILAMIYOR

Ancak uygulama 'nin Dijital Piyasalar Yasasından (DMA) dolayı AB ülkelerinde kullanılamıyor.

Threads'in Instagram giriş gerekliliği, Meta için sorunlara yol açtığı ve DMA'nın yaptırımlarına tabi olduğu aktarıldı.

SADECE E-POSTA YOLUYLA HESAP OLUŞTURMASINA İZİN VERMESİ GEREK

Meta, Threads hesaplarının sadece e-postalarıyla oluşturulmasına izin vererek bu sorunu çözebilir, ancak bu da uygulamanın büyümesini yavaşlatabilir.

AB düzenlemelerine uygunluğunu kanıtlamak için Meta'nın yeni sistemler oluşturması gerekeceği belirtildi.

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